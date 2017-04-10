В дополнение к весенней коллекции Points d'Encrage, Givenchy, вдохновленной чернильными красками и акварелью, Николя Деженн, креативный директор по макияжу марки, представил обновленные версии многих знакомых бьюти-продуктов. Второе рождение пережили помады Rouge Interdit, тональная линия Matissime Velvet и румяна Prisme Blush.

1 2 3 4 5 6 Тональное средство Matissime Velvet Radiant Mat Fluid Foundation

Сразу три заманчивые мейкап-новинки представили эксперты французской марки Givenchy: тональную линию Matissime Velvet, помады Rouge Interdit и и румяна Prisme Blush.

Линия тональных средств Matissime Velvet

При создании линии тональных средств Matissime Velvet эксперты Givenchy вдохновлялись текстурой бархата. Эта уникальная ткань, которая одновременно может поглощать и отражать свет. Креативный директор по макияжу марки Николя Деженн попытался повторить подобный эффект на поверхности кожи. Так была разработана формула Matissime Velvet. В ее основе — масло черных семян тмина (известное своими антибактериальным свойствами), экстракты имбиря, корицы и кровохлебки (усиливающие матовый эффект) и воздушные микросферы диоксида кремния (контролирующие выделения сальных желез). Покрытые аминокислотами пигменты, которые обеспечивают впечатляющую стойкость, идеально подобраны для разных оттенков кожи.

Средство Matissime Velvet улучшает текстуру кожи, не забивая поры, мягко скрывает несовершенства и создает яркий цвет лица. Оно представлено в двух вариантах: в виде жидкого тонального крема и компактной пудры

Для нанесения тонального средства эксперты марки придумали специальный спонж необычной формы MakeUp Blender. Этот инструмент в виде конуса идеален для проработки скул, подбородка, лба и труднодоступных мест: области под глазами, внутренних уголков глаз и переносицы.

Новинка позволяет набирать меньшее количество текстуры и распределять ее идеально ровно на коже тончайшей вуалью.

Помады Rouge Interdit



Текстура помады Rouge Interdit в новом сезоне стала еще более стойкой, а ее цвета — насыщенными. В формулу добавили экстракт черной розы и натуральные масла, которые обеспечивают увлажняющий эффект. Из всех оттенков самым загадочным и желанным наверняка станет мраморный Rouge Revelateur. Его особенность в том, что текстура средства мгновенно реагирует на pH кожи губ, адаптируясь к каждому типу кожи.

В пару к помадам можно подобрать и карандаш для губ Lip Liner. Его состав тоже ничем не уступает ухаживающим средствам — это витамины А и Е, карнаубский и канделийский воски с высокими защитными свойствами, а также питающие и ухаживающие масла.

Lip Liner теперь представлен и в прозрачном оттенке, идеально подходящем для любой формы губ и цвета помады. Его формула содержит сферы на растительной основе, которые разглаживают морщины и искусно увеличивают объем.

Румяна Prisme Blush

Обновились и компактные румяна Prisme Blush. Теперь внутри упаковки представлены два оттенка, прекрасно дополняющие друг друга. Жемчужный хайлайтер дарит коже сияние, его можно использовать для подсвечивания не только скул, но и век и переносицы. Внутри лакового футляра — панорамное зеркало и новая удобная скошенная кисть.