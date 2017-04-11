Наступление нового сезона — прекрасный повод поэкспериментировать с макияжем. В то время как пастельные матовые губы в моде уже не первый год, для макияжа глаз визажисты готовы предложить что-то новое — эффект влажных век. В нашем материале мы расскажем вам, как это сделать и какую декоративную косметику лучше для этого выбрать.

1 2 3 ... 12 Создать мейкап с эффектом влажных глаз — не так сложно, как может показаться на первый взгляд

«Влажный» эффект на веках на протяжении нескольких последних сезонов был одним из самых модных. Чтобы его повторить, обратимся к обучающему видео визажистки Кэти Джейн Хьюз. Она уверена, что подобный макияж будет отлично смотреться на глазах любой формы и размера.



Прежде всего, обратите внимание, что наносить тон нужно на достаточно увлажненную кожу. В макияже глаз не обойтись без базы и ярких теней. В данном случае Кэти использует персиковые.

Сверху подушечками пальцев можно нанести бальзам для губ, средство Gloss Creme Brillance от M.A.C или лак для век Lid Lacquer от NYX. Этот прозрачный гель создаст ощущение, будто глаза действительно мокрые от воды. Хотя гель предназначен именно для век, он оставляет ощущение тяжести и липкости, поэтому долго такой макияж априори прожить не может.

«Чтобы усилить глянцевый эффект, добавьте жемчужно-отражающий пигмент, например, Reflects Pearl glitter от M.A.C», — посоветовала визажистка. Прокрасьте ресницы тушью, и образ готов!