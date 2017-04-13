14 апреля Givenchy приглашает всех поклонников марки в Рив Гош «Цветной» открыть уникальный секрет красоты с новой атласной помадой для губ Rouge Interdit.

1 2 Помада Rouge Interdit, Givenchy

Rouge Interdit — это идеальная помада на все случаи жизни. Она представлена в 24 глубоких оттенках для насыщенного сияющего маияжа. Rouge Interdit — это возможность заявить о себе, показать стиль и индивидуальность. От страстного бордо до темно-фиолетового, от дерзкого красного до вызывающего коричневого. 14 апреля в в Рив Гош «Цветной» вас ждут эксклюзивные подарки, макияж от визажистов бренда, презентация новинок макияжа, эксклюзивная роспись чехлов ароматов, консультации и составление индивидуальной программы ухода за кожей, золотая карта «Рив Гош» в подарок при покупке продукции бренда, а также скидка 25% на весь ассортимент.