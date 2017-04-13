Все уже придумано до нас? Многое — да, но, к счастью, далеко не все, особенно в мире макияжа, где случаются то революции, то громкие премьеры, а то и все вместе разом. Именно такой случай — появление новой молодежной makeup-марки mark. под эгидой Avon, которая совсем скоро, в мае месяце, встряхнет бьюти-рынок, а заодно и наши представления о модном макияже.

Что для вас важнее всего при выборе косметики? Качество, чтобы средства идеально ложились и держались «как родные»? Бескрайняя гамма и многоцветная палитра, чтобы было из чего выбрать? Дизайн упаковки, чтобы футляры и тюбики сами по себе радовали глаз? А как насчет цены?

Чаще всего мы идем на компромисс, жертвуя то качеством в угоду необычным оттенкам, то дизайном упаковок в угоду приемлемой цене.

Makeup-рынок, казалось бы, перенасыщен, однако редкая марка хороша по всем статьям. Зато, если создатели изначально ставят цель учесть самые популярные запросы и угодить многим, то шансы на то, что их детище «выстрелит», высоки как никогда. По такому принципу создана новая makeup-марка mark.

За новичком по имени mark. стоят серьезные силы — глобальный бьюти-гигант Avon. В компании, которая больше ста лет удовлетворяет потребности женщин не только в красоте, но и в самореализации, необдуманных шагов не совершают. И на этот раз все продумано, прозрачно, просто и гениально. Ну и, разумеется, ярко и эффектно.

mark. — косметический бренд, эксклюзивно представленный в Avon и ориентированный на молодежную аудиторию. Отсюда смелые цвета, обращающий на себя внимание черно-белый дизайн и умеренные цены, благодаря которым ни одна студентка не разорится.

Однако прелесть mark.-а в том, что, будучи модным и молодежным, он однозначно способен привлечь внимание женщин самых разных возрастов. Главное, чтобы они любили макияж и были готовы к экспериментам.

По замыслу создателей, mark. пробуждает не столько «внутреннего визажиста», сколько художника, для которого каждый макияж — дневной или вечерний — это не рутинно-повседневная работа, а чистой воды творчество.

Несмотря на рассчитанную на миллениалов концепцию, продуман бренд по-взрослому и запущен в большое плавание с легкой руки прославленного «ветерана» визажа Чарли Грин, за спиной которой несколько десятилетий в профессии, сотни съемок для глянцевых журналов и сотрудничество с суперзвездами вроде Жизель Бюндхен, Хайди Клум, Тайры Бэнкс и многих других.

Чарли Грин лично попробовала все до единого средства mark. в деле и рассказала о своих впечатлениях Woman.ru, дав несколько советов, которые одинаково пригодятся и юным девушкам, и более взрослым пользовательницам. Предоставляем слово Чарли!

О трендах: «Главное правило современного макияжа — полное отсутствие правил. Сами знаете, сейчас никого уже не удивишь ни зелеными губами, ни красными тенями. Поэтому на вопросы о том, что же будет модно в наступающем сезоне, я лишь пожимаю плечами. Но у меня есть предложение:

«Найдите свою фишку и научитесь грамотно ее подчеркивать — это самый актуальный тренд навсегда. Из моды точно не выйдет!»

Пример из жизни: на съемке для mark. я встретила модель с прозрачными светло-голубыми глазами. «Боже, да у тебя глаза хаски!» — не смогла удержаться я и надеюсь, она не обиделась (смеется). В итоге с помощью золотисто-коричневых теней на верхнем и нижнем веке мы добились потрясающего результата: глаза стали еще ярче! Их красоту уже ничем не нужно было оттенять, да и не получилось бы. Делайте ставку на какую-то свою сильную сторону — пухлые губы, четкие скулы, длинные ресницы, необычного цвета глаза…

О том, какой должна быть современная косметика: «Мы живем на повышенных скоростях, поэтому косметика, как и мы сами, должна работать быстро и четко. Все средства mark. — как раз про моментальный результат. Несколько видов туши для ресниц обеспечивают и пышность, и удлинение, и красивый изгиб с первого же нанесения. Скорость и качество — главные сильные стороны по-настоящему современной косметики, и mark. здесь вне конкуренции»

О минимальном наборе: «У каждой из нас необходимый минимум косметики свой — даже не стану здесь что-то предлагать. Посоветую другое: если вам дороги ваши средства и особенно кисти, никогда не сдавайте их в багаж, отправляясь в путешествие. Это я вам как визажист с многолетним стажем съемок в самых экзотичных точках мира говорю… Берите меньше, но пусть весь набор будет с вами даже в полете».

Об аккуратности и точности в макияже: «Не гонитесь за аккуратностью: даже я могу неровно подвести глаза модели карандашом, но пара штрихов тенями сверху отлично все сглаживают и дают красивый дымчатый эффект. Многие тратят слишком много времени, пытаясь четко, недрогнувшей рукой обозначить контур губ карандашом.

«Тут совет простой: выбирайте карандаш не под цвет помады, а под цвет губ — так вам будет проще провести линию и огрехи не будут заметны, а еще такой карандаш подойдет, каким бы оттенком помады вы ни решились воспользоваться, что очень экономно».

О том, как обходить корпоративные запреты на макияж: «Понимаю: вечеринка — это одно, а работа в офисе, особенно со строгим внутренним регламентом, — совсем другое. Однако даже если стрелки и яркие тени с румянами под запретом, ничто и никто не может помешать вам поработать с тоном кожи, сделать его идеально-матовыми или, напротив, добавить едва заметного жемчужного блеска. Если же душа просит рок-н-ролла, просто сделайте себе педикюр кислотно-синего или какого-то не менее яркого и дерзкого оттенка — никто не увидит, но вы-то будете знать…».