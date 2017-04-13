На днях финская визажистка Стелла Сиронен опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой ее брови похожи на перья у птицы: дуги разделены горизонтальной линией пополам, а волоски уложены в разные стороны. Публикация буквально за пару часов набрала тысячи «лайков» и сотни комментариев. Фолловеры девушки разделились на два лагеря: одни восхищались увиденным, а другие отмечали, как неестественно и странно смотрятся брови.
Однако следом за Сиронен, необычный тренд подхватили модницы, и в социальных сетях стали появляться кадры с хэштегом #featherbrow. Некоторые девушки экспериментируют с цветом и добавляют золотой блеск своим бровям.