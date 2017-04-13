Накладные брови-перья мы видели еще в 2014 году на показе осенне-зимней коллекции Сары Бертон для Alexander McQueen (спасибо Пэт Макграт за креативность). Однако финская визажистка Стелла Сиронен решила пойти дальше и придумала укладывать волоски таким образом, чтобы они напоминали настоящие перья птиц.

1 2 3 ... 16 В Сети набирает популярность новый тренд — «перьевые» брови

На днях финская визажистка Стелла Сиронен опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой ее брови похожи на перья у птицы: дуги разделены горизонтальной линией пополам, а волоски уложены в разные стороны. Публикация буквально за пару часов набрала тысячи «лайков» и сотни комментариев. Фолловеры девушки разделились на два лагеря: одни восхищались увиденным, а другие отмечали, как неестественно и странно смотрятся брови.



Однако следом за Сиронен, необычный тренд подхватили модницы, и в социальных сетях стали появляться кадры с хэштегом #featherbrow. Некоторые девушки экспериментируют с цветом и добавляют золотой блеск своим бровям.