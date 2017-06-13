Экспертам лаборатории Dior удалось создать помаду с эффектом тату, которая абсолютно не ощущается на губах и обладает стойкостью до 10 часов. Обо всех достоинствах бьюти-новинки расскажем в нашем материале.

1 2 3 4 5 Cтойкая помада с эффектом временной тату Dior Addict Lip Tattoo

Гамма профессиональных средств макияжа Dior Backstage Pros пополнилась новой помадой для губ Dior Addict Lip Tattoo с эффектом тату. Питер Филипс, креативный и арт-директор по макияжу Дома, обещает, что новинка в корне изменит ваш повседневный макияж.

Комфортная и не текущая легкая формула обеспечивает стойкость в течение 10 часов, а насыщенный цвет сливается с оттенком кожи, создавая эффект тату на губах.

«Dior Addict Lip Tattoo — одновременно простое и революционное средство. Оно не ощущается на губах, обладает атласным финишем, при этом цвет держится максимально долго», — говорит Питер Филипс. «Dior Addict Lip Tattoo — одновременно простое и революционное средство. Оно не ощущается на губах, обладает атласным финишем, при этом цвет держится максимально долго», — говорит Питер Филипс.



Секрет — в идеальном балансе между пигментами, жидкостью и маслами. Через несколько секунд после нанесения вода испаряется, а на губах остается только чистый цвет и ухаживающие компоненты.



«Направляйте аппликатор от центра верхней губы слева-направо. Эта простая техника позволяет добиться интуитивного нанесения», — советует Филипс.



В коллекцию вошли шесть оттенков: от нежных нюдовых до сочных фруктовых. Самый универсальный цвет — Cherry 761, насыщенный розовый с красными полутонами, который подойдет под любой тон кожи. Представила яркую новинку Дженнифер Лоуренс.



Цена помады Dior Addict Lip Tattoo — 2600 руб.