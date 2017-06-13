13.06.2017
Экспертам лаборатории Dior удалось создать помаду с эффектом тату, которая абсолютно не ощущается на губах и обладает стойкостью до 10 часов. Обо всех достоинствах бьюти-новинки расскажем в нашем материале.

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    Cтойкая помада с эффектом временной тату Dior Addict Lip Tattoo

Гамма профессиональных средств макияжа Dior Backstage Pros пополнилась новой помадой для губ Dior Addict Lip Tattoo с эффектом тату. Питер Филипс, креативный и арт-директор по макияжу Дома, обещает, что новинка в корне изменит ваш повседневный макияж.

Комфортная и не текущая легкая формула обеспечивает стойкость в течение 10 часов, а насыщенный цвет сливается с оттенком кожи, создавая эффект тату на губах.

«Dior Addict Lip Tattoo — одновременно простое и революционное средство. Оно не ощущается на губах, обладает атласным финишем, при этом цвет держится максимально долго», — говорит Питер Филипс.


Секрет — в идеальном балансе между пигментами, жидкостью и маслами. Через несколько секунд после нанесения вода испаряется, а на губах остается только чистый цвет и ухаживающие компоненты.


«Направляйте аппликатор от центра верхней губы слева-направо. Эта простая техника позволяет добиться интуитивного нанесения», — советует Филипс.


В коллекцию вошли шесть оттенков: от нежных нюдовых до сочных фруктовых. Самый универсальный цвет — Cherry 761, насыщенный розовый с красными полутонами, который подойдет под любой тон кожи. Представила яркую новинку Дженнифер Лоуренс.


Цена помады Dior Addict Lip Tattoo — 2600 руб.

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