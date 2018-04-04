Ким Кардашьян известна своей любовью к яркому макияжу. Звезду реалити практически невозможно увидеть без косметики. Но недавно Ким сделала исключение и продемонстрировала в инстаграм-историях, как наносит тональную основу. Для этого она сначала удалила весь макияж и показала натуральный цвет лица.
Модель пошагово показала, как наносит тональный крем и делает контуринг.
Ранее Ким рассказывала, что повседневный макияж занимает у нее всего 10 минут. Особое внимание она уделяет выравниванию тона кожи и оформлению глаз.
Однако с таким легким мейкапом Ким Кардашьян можно увидеть разве что дома или на прогулке. Для светских выходов звезда предпочитает яркие и насыщенные цвета.
С этой пластикой Ким потеряла свою индивидуальность. Что ей было надо, нормально же все было? Интересная была красотка с изюминкой, на нее хотелось смотреть, в глазах плясали веселые искорки. Сейчас взрослая тетеха с лицом, похожим на другие лица, перекроенные пластикой. Та же фигня с Меган Фокс, как вдула филлеры в щеки, сразу лицо "застыло", а до этого такая красотка была, аж дух захватывало.
С этой пластикой Ким потеряла свою индивидуальность. Что ей было надо, нормально же все было? Интересная была красотка с изюминкой, на нее хотелось смотреть, в глазах плясали веселые искорки. Сейчас взрослая тетеха с лицом, похожим на другие лица, перекроенные пластикой. Та же фигня с Меган Фокс, как вдула филлеры в щеки, сразу лицо "застыло", а до этого такая красотка была, аж дух захватывало.