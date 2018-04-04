37-летняя Ким Кардашьян предпочитает не показываться на публике без макияжа. Однако на днях, демонстрируя технику нанесения тональной основы, модель показала натуральный цвет лица.

1 2 3 ... 11 Недавно Ким Кардашьян продемонстрировала, как ее лицо выглядит без макияжа

Ким Кардашьян известна своей любовью к яркому макияжу. Звезду реалити практически невозможно увидеть без косметики. Но недавно Ким сделала исключение и продемонстрировала в инстаграм-историях, как наносит тональную основу. Для этого она сначала удалила весь макияж и показала натуральный цвет лица.

«Теперь вы можете видеть мои сумасшедшие темные круги под глазами», — прокомментировала видеозапись Ким Кардашьян.

Модель пошагово показала, как наносит тональный крем и делает контуринг.

Ранее Ким рассказывала, что повседневный макияж занимает у нее всего 10 минут. Особое внимание она уделяет выравниванию тона кожи и оформлению глаз.



Однако с таким легким мейкапом Ким Кардашьян можно увидеть разве что дома или на прогулке. Для светских выходов звезда предпочитает яркие и насыщенные цвета.