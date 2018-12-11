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    Ким Кардашьян призналась, что ложится спать с косметикой на лице

    11.12.2018
    Яркий макияж давно стал визитной карточкой 38-летней Ким Кардашьян. Недавно знаменитость призналась, что даже спит накрашенной, чтобы носить один и тот же мейкап два дня.

    Ким Кардашьян — известная поклонница макияжа: звезда использует много средств для ежедневного мейкапа. На днях в эфире телешоу Busy Tonight Ким рассказала, что даже спит накрашенной. 

    «Даже если на следующий день я не иду на мероприятие, я стараюсь спать ровно, чтобы макияж остался целым. Могу только переделать тон, а так ношу один мейкап два дня», — поведала Кардашьян. 

    Это признание немало удивило ведущую шоу Бизи Филиппс. Однако ежедневный макияж Ким занимает немало времени. Возможно, таким образом знаменитость экономит время и силы, несмотря на то, что не смывать макияж на ночь — очень вредно для кожи.      

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Ким Кардашьян

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Она так похожа на Маницу Хашбу на первой фотке.

    • Меня бы всю прыщами обсыпало бы

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