Ким Кардашьян призналась, что ложится спать с косметикой на лице

Ким Кардашьян — известная поклонница макияжа: звезда использует много средств для ежедневного мейкапа. На днях в эфире телешоу Busy Tonight Ким рассказала, что даже спит накрашенной.
«Даже если на следующий день я не иду на мероприятие, я стараюсь спать ровно, чтобы макияж остался целым. Могу только переделать тон, а так ношу один мейкап два дня», — поведала Кардашьян.
Это признание немало удивило ведущую шоу Бизи Филиппс. Однако ежедневный макияж Ким занимает немало времени. Возможно, таким образом знаменитость экономит время и силы, несмотря на то, что не смывать макияж на ночь — очень вредно для кожи.
Она так похожа на Маницу Хашбу на первой фотке.