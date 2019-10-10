Катя Жужа пользуется косметикой 11-летней дочери

Катя Жужа часто делится своими бьюти-находками и советует любимые продукты подписчицам. На днях она удивила фолловеров неожиданным признанием.

Катя Жужа



Катя Жужа воспитывает 11-летнюю дочь Николь от предыдущих отношений. Сейчас бывшая участница «Дома-2» состоит в браке с Артемом Маркеловым, который хорошо относится к девочке.

Катя не говорит о семейной жизни с гонщиком, а вот Николь часто появляется в Инстаграме звездной мамы.

На днях в своем микроблоге Катя показала мейкап, который нанесла самостоятельно. Все бы ничего: красиво накрашенные губы, ровный тон, акцент на глаза, однако Жужа поделилась удивительным фактом — косметику она взяла у 11-летней Николь!

«Смотрите, какую красивую палетку теней я нашла и накрасилась ей. Нашла, причем, у своей дочки», — заявила инстаграм-звезда.

1 2 3 ... 10 Дочь Кати Жужи во многом берет пример со своей звездной родительницы

«Поэтому девочки, мой вам совет, если у вас есть дочки и они требуют косметику, покупайте им профессиональную, дорогую, потому что в итоге вы ей будете пользоваться сами», — сделала вывод Жужа.

