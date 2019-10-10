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Катя Жужа пользуется косметикой 11-летней дочери

Катя Жужа часто делится своими бьюти-находками и советует любимые продукты подписчицам. На днях она удивила фолловеров неожиданным признанием. 
Катя Жужа
Катя Жужа

Катя Жужа воспитывает 11-летнюю дочь Николь от предыдущих отношений. Сейчас бывшая участница «Дома-2» состоит в браке с Артемом Маркеловым, который хорошо относится к девочке.

Катя не говорит о семейной жизни с гонщиком, а вот Николь часто появляется в Инстаграме звездной мамы.

На днях в своем микроблоге Катя показала мейкап, который нанесла самостоятельно. Все бы ничего: красиво накрашенные губы, ровный тон, акцент на глаза, однако Жужа поделилась удивительным фактом — косметику она взяла у 11-летней Николь!

«Смотрите, какую красивую палетку теней я нашла и накрасилась ей. Нашла, причем, у своей дочки», — заявила инстаграм-звезда. 

«Поэтому девочки, мой вам совет, если у вас есть дочки и они требуют косметику, покупайте им профессиональную, дорогую, потому что в итоге вы ей будете пользоваться сами», — сделала вывод Жужа.  

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10 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @katyajuja, @miss.nicole/Instagram
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Катя Жужа

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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