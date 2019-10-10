Катя Жужа пользуется косметикой 11-летней дочери

Катя Жужа воспитывает 11-летнюю дочь Николь от предыдущих отношений. Сейчас бывшая участница «Дома-2» состоит в браке с Артемом Маркеловым, который хорошо относится к девочке.
На днях в своем микроблоге Катя показала мейкап, который нанесла самостоятельно. Все бы ничего: красиво накрашенные губы, ровный тон, акцент на глаза, однако Жужа поделилась удивительным фактом — косметику она взяла у 11-летней Николь!
«Поэтому девочки, мой вам совет, если у вас есть дочки и они требуют косметику, покупайте им профессиональную, дорогую, потому что в итоге вы ей будете пользоваться сами», — сделала вывод Жужа.