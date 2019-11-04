Елизавета II делает профессиональный макияж только раз в году

Королева Елизавета всегда появляется на публике при параде: до мелочей проработанный образ, отличный макияж, идеально сидящий костюм, улыбка на лице. Как недавно выяснилось, глава государства каждый день наносит мэйкап самостоятельно, доверяясь профессионалам лишь по особому случаю.

Елизавета II

Елизавета II следит за собой с особой тщательностью, а на публике появляется в том виде, какого требует протокол: юбка или платье ниже колен, пальто в тон и такого же цвета зонт, аккуратный макияж, шляпка.

93-летняя королева посещает множество официальных мероприятий и светских вечеров, но оказалось, что даже в этих случаях монаршая особа красится самостоятельно, прибегая к помощи визажистов только (!) один раз в году.

Как передает в своей книге личный стилист королевы Анджела Келли, Елизавета II делает исключение только для записи ее рождественской речи — лишь тогда она доверяет свое лицо профессионалам.

1 2 3 ... 9 Каждый год под Рождество королева Елизавета записывает обращение к гражданам

«Вы можете быть удивлены, узнав, что это единственный случай в течение года, когда Ее Величество не пользуется собственной косметикой», — говорится в книге.