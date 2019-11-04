Елизавета II делает профессиональный макияж только раз в году

Елизавета II следит за собой с особой тщательностью, а на публике появляется в том виде, какого требует протокол: юбка или платье ниже колен, пальто в тон и такого же цвета зонт, аккуратный макияж, шляпка.
93-летняя королева посещает множество официальных мероприятий и светских вечеров, но оказалось, что даже в этих случаях монаршая особа красится самостоятельно, прибегая к помощи визажистов только (!) один раз в году.
«Вы можете быть удивлены, узнав, что это единственный случай в течение года, когда Ее Величество не пользуется собственной косметикой», — говорится в книге.