Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Елизавета II делает профессиональный макияж только раз в году

Королева Елизавета всегда появляется на публике при параде: до мелочей проработанный образ, отличный макияж, идеально сидящий костюм, улыбка на лице. Как недавно выяснилось, глава государства каждый день наносит мэйкап самостоятельно, доверяясь профессионалам лишь по особому случаю.
Елизавета II
Елизавета II

Елизавета II следит за собой с особой тщательностью, а на публике появляется в том виде, какого требует протокол: юбка или платье ниже колен, пальто в тон и такого же цвета зонт, аккуратный макияж, шляпка. 

Елизавета II

93-летняя королева посещает множество официальных мероприятий и светских вечеров, но оказалось, что даже в этих случаях монаршая особа красится самостоятельно, прибегая к помощи визажистов только (!) один раз в году.

Елизавета II
Как передает в своей книге личный стилист королевы Анджела Келли, Елизавета II делает исключение только для записи ее рождественской речи — лишь тогда она доверяет свое лицо профессионалам. 
  • Елизавета II
    1 2 3 ...9
    Каждый год под Рождество королева Елизавета записывает обращение к гражданам
    Смотреть галерею

«Вы можете быть удивлены, узнав, что это единственный случай в течение года, когда Ее Величество не пользуется собственной косметикой», — говорится в книге.

Перейти к обсуждению


04 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.