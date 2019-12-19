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«Как у немецких кукол»: фолловеры раскритиковали наращенные ресницы Ксении Собчак

Внешность Ксении Собчак вызывает различную реакцию: кто-то ею восхищается, а кто-то — критикует. На днях телеведущая дала подписчикам новый повод для обсуждения. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак 

Каждое новое фото в Инстаграме Ксении Собчак собирает массу лайков и комментариев. Новая публикация не стала исключением, несмотря на то, что это всего лишь селфи. 

«Живу так: смотрю вверх, двигаюсь вперед!» — подписала Собчак снимок. Знаменитость хвасталась новыми серьгами и подвеской, однако пользователи Сети обратили внимание на ее наращенные ресницы.

«Неестественно густые и короткие, как у немецких кукол моего детства», «Безвкусица, на мой взгляд» — недоумевали подписчики. 

Юзеры также заметили, что обычно Ксения не носит ни накладных, ни наращенных ресниц и, вполне возможно, что это эффект от ретуши фото. «Вы всегда были для меня неким эталоном натуральности.... Или это просто фильтр?» — вопрошали поклонники.

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19 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какое неудачное фото. Зачем она его выставила-то? Или это как обычно - умение Ксюши постебаться над собой?

  • не ожидала от неегубы эти деформированные от филлеров - тоже такое себе

  • Собчак - феномен, Без комплексов, любит себя, плевать хотела на мнение других, вот мне бы так.

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