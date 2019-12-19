«Как у немецких кукол»: фолловеры раскритиковали наращенные ресницы Ксении Собчак

Каждое новое фото в Инстаграме Ксении Собчак собирает массу лайков и комментариев. Новая публикация не стала исключением, несмотря на то, что это всего лишь селфи.
«Живу так: смотрю вверх, двигаюсь вперед!» — подписала Собчак снимок. Знаменитость хвасталась новыми серьгами и подвеской, однако пользователи Сети обратили внимание на ее наращенные ресницы.
Юзеры также заметили, что обычно Ксения не носит ни накладных, ни наращенных ресниц и, вполне возможно, что это эффект от ретуши фото. «Вы всегда были для меня неким эталоном натуральности.... Или это просто фильтр?» — вопрошали поклонники.