«Как у немецких кукол»: фолловеры раскритиковали наращенные ресницы Ксении Собчак

Внешность Ксении Собчак вызывает различную реакцию: кто-то ею восхищается, а кто-то — критикует. На днях телеведущая дала подписчикам новый повод для обсуждения.

Ксения Собчак



Каждое новое фото в Инстаграме Ксении Собчак собирает массу лайков и комментариев. Новая публикация не стала исключением, несмотря на то, что это всего лишь селфи.

«Живу так: смотрю вверх, двигаюсь вперед!» — подписала Собчак снимок. Знаменитость хвасталась новыми серьгами и подвеской, однако пользователи Сети обратили внимание на ее наращенные ресницы.

«Неестественно густые и короткие, как у немецких кукол моего детства», «Безвкусица, на мой взгляд» — недоумевали подписчики.

1 2 3 ... 10 Поклонники любят обсуждать Ксению Собчак, ее деятельность и внешний вид

Юзеры также заметили, что обычно Ксения не носит ни накладных, ни наращенных ресниц и, вполне возможно, что это эффект от ретуши фото. «Вы всегда были для меня неким эталоном натуральности.... Или это просто фильтр?» — вопрошали поклонники.

