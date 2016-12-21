Принцип работы
Процедура HydraFacial представляет собой одновременное нанесение мультифункциональных сывороток, вакуумной чистки лица и пилинга. В дополнении к ним могут быть использованы маски, которые также подбираются специалистом.
Чистка лица HydraFacial длится от 30 минут до часа и имеет несколько этапов. На первом этапе происходит отшелушивание верхнего слоя дермы при помощи специальных одноразовых насадок с различной степенью абразивности.
На втором этапе с помощью вауумного воздействия поры очищаются от загрязнений и кожного сала. Вакуумное воздействие также стимулирует процессы регенерации дермы, осуществляет лимфодренаж и лифтинг.
На первоначальном этапе используется сыворотка, подготавливающая кожу к очищению. Затем происходит смена насадки с более выраженной абразивностью и начинается процесс очищения кожи при помощи вакуума и дермабразии. На этом этапе включается использование другой сыворотки на основе салициловой кислоты, обладающей противовоспалительным действием. В конце процедуры производится обработка кожи сывороткой на основе гилауроновой кислоты, чтобы она проникла в раскрывшиеся очищенные поры и начала увлажнять каждую клеточку дермы.
Период реабилитации
Процедура абсолютно безболезнена, поэтому как таковой реабилитации не потребуется, в отличие от классической «чистки» или химического пилинга. Однако сразу после процедуры могут появиться небольшие покраснения, которые пройдут в течение 40 минут.
Сезонность
Осень и зима — это лучшее время для проведения данной процедуры. Это связано с тем, что в это время солнечная активность снижается, а значит, негативное влияние солнца минимально.
Процедуру можно сделать в Центре красоты и СПА «Территория». Посмотреть информацию о салоне и записаться на процедуру можно на сайте Froday.