Система вакуумного гидропилинга HydraFacial — это комплексная чистка и антивозрастной уход, позволяющий решать различные проблемы кожи в кратчайшие сроки: от комедонов, угрей и акне до неровного цвета лица, потери упругости кожи и гиперпигментации.

1 2 3 4 HydraFacial — это аппарат для вакуумного гидропилинга и неинвазивного омоложения

Принцип работы

Процедура HydraFacial представляет собой одновременное нанесение мультифункциональных сывороток, вакуумной чистки лица и пилинга. В дополнении к ним могут быть использованы маски, которые также подбираются специалистом.

Чистка лица HydraFacial длится от 30 минут до часа и имеет несколько этапов. На первом этапе происходит отшелушивание верхнего слоя дермы при помощи специальных одноразовых насадок с различной степенью абразивности.

На втором этапе с помощью вауумного воздействия поры очищаются от загрязнений и кожного сала. Вакуумное воздействие также стимулирует процессы регенерации дермы, осуществляет лимфодренаж и лифтинг.

Каждый этап сопровождается нанесением специальной сыворотки, которая подбирается индивидуально, исходя из типа кожи и возраста пациента.

На первоначальном этапе используется сыворотка, подготавливающая кожу к очищению. Затем происходит смена насадки с более выраженной абразивностью и начинается процесс очищения кожи при помощи вакуума и дермабразии. На этом этапе включается использование другой сыворотки на основе салициловой кислоты, обладающей противовоспалительным действием. В конце процедуры производится обработка кожи сывороткой на основе гилауроновой кислоты, чтобы она проникла в раскрывшиеся очищенные поры и начала увлажнять каждую клеточку дермы.

Период реабилитации

Процедура абсолютно безболезнена, поэтому как таковой реабилитации не потребуется, в отличие от классической «чистки» или химического пилинга. Однако сразу после процедуры могут появиться небольшие покраснения, которые пройдут в течение 40 минут.

Сезонность

Осень и зима — это лучшее время для проведения данной процедуры. Это связано с тем, что в это время солнечная активность снижается, а значит, негативное влияние солнца минимально.

Процедуру можно сделать в Центре красоты и СПА «Территория». Посмотреть информацию о салоне и записаться на процедуру можно на сайте Froday.