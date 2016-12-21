Поклонники Джулии Ванг уже давно привыкли к ее ярким перевоплощениям. Однако в последнее время даже преданные фанаты одной из самых ярких участниц «Битвы экстрасенсов» едва узнают ее на новых фото и отмечают, что она выглядит гораздо старше своего возраста.

1 2 3 ... 15 Фолловеры Джулии Ванг отмечают, что в последнее время она заметно постарела

20 декабря Джулия Ванг выложила в Instagram коллаж из снимков, на которых выглядит едва узнаваемой. В этой девушке с ультракороткой стрижкой и впалыми от излишней худобы щеками с трудом можно узнать некогда цветущую победительницу 15-й «Битвы экстрасенсов».

В последнее время Джулия практически отказалась от косметики и стала выглядеть гораздо старше своего возраста.

В комментариях под свежими снимками Ванг фолловеры недоумевают, что случилось с внешностью знаменитости, и отмечают, что в таком имидже она больше напоминает им мужчину.

Джулия остро реагирует на критику в свой адрес и жестко отвечает на негативные реплики недоброжелателей. К слову, преданные поклонники Ванг продолжают восхищаться ее аристократичной внешностью и тонкими чертами лица.