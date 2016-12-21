20 декабря Джулия Ванг выложила в Instagram коллаж из снимков, на которых выглядит едва узнаваемой. В этой девушке с ультракороткой стрижкой и впалыми от излишней худобы щеками с трудом можно узнать некогда цветущую победительницу 15-й «Битвы экстрасенсов».
В последнее время Джулия практически отказалась от косметики и стала выглядеть гораздо старше своего возраста.
Джулия остро реагирует на критику в свой адрес и жестко отвечает на негативные реплики недоброжелателей. К слову, преданные поклонники Ванг продолжают восхищаться ее аристократичной внешностью и тонкими чертами лица.
35? Вы шутите? Ей минимум 45 лет.
Не идет ей такая худоба, лицо очень осунулось и выглядит нездорово (
Просто без макияжа, вот и кажется постаревшей. Вспомните, в каком гриме ее видели обычно.
Она просто похудела. Возможно, пропустила биоревитализацтю. Но не критично, чтоб прям ор поднимать - состарилась и т.д.
Норм она выглядит, она даже говорила на битве, что без косметики не выглядит такой женственной и больше похожа на мужчину + плюс у нее взгляд жесткий. А цветосочетание в прикиде супер, мне нравится!
А почему губы кочками, плохо губы подкололи.
Для 40 норм, хоть и испорчена пластикой.
Маамааа мия..., я ее не узнала...😳😳😳 Я подумала, это прикол такой, типа гримом состарили... А выходит, она такая на самом деле...??? 😳😳😳
Фолловеры, которые внимательно следят, не заметили, что девушка Джулия овдовела. Её возлюбленный Дэвид Боуи ушёл в мир иной, вот и похудела, и краситься незачем.
Какая она прекрасная без макияжа! Не то что раньше. К тому же гора косметики на лице постоянно тоже имеет свои последствия.