Мы привыкли, что Надежда Бабкина всегда и при любых обстоятельствах выглядит потрясающе. Но последние фотографии народной артистки России изрядно удивили ее фанатов. Неужели сумасшедший график работы, переутомление и стрессы так сказались на внешнем виде звезды?
22 декабря Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых она не слишком похожа сама на себя. Одни фанаты знаменитости предположили, что Надежда переборщила с инъекциями красоты, а другие отметили, что все дело в новой прическе, которая ей совсем не идет.
«Лицо просто огромное, похожа на восковую фигуру…», «Слишком много косметики», «Надежда Георгиевна! Зачем вы сделали такую прическу? Короткие кудри не ваше!», «Вы что-то так изменились, не похожи на себя», «А что у вас с лицом?», «Что это с ней? Такое ощущение, что лицо отекшее», «Щеки какие-то не очень естественные...» — под фотографиями Бабкиной можно найти множество подобных комментариев.
Передаю @shaposhnikov_av Алексею Шапошникову и @andreiklychkov Андрею Клычкову праздничную эстафету фото/видео моего новогоднего ангела из Шар-папье для детей Крыма!!! С наступающим 2017 годом!!! #москва #крым #МГД #шарпапье #депутаты #дети #творчество #фестиваль #шарпапье #благотворительность #акция #скороновыйгод #елка #елочныеигрушки #крымнаш #мск #мыедины #новыйгод #нг2017
Давайте не будем врать и посмотрим правде в глаза - никогда она не выглядела "потрясающе". Талант и организаторские качества есть, есть сила, целеустремленность, доброта и подход к каждому определенному случаю. Но внешне природа ей недодала, поэтому она все успешно скрывает бросающимися в глаза ювелирными украшениями всех мастей, яркими платьями, очень ярким макияжем, белющими искуственными зубами, отвлекает внимание от перетянутого и заколотого лица, особенно это заметно на участках лица с двух сторон около скул и висков.
Давайте не будем врать и посмотрим правде в глаза - никогда она не выглядела "потрясающе". Талант и организаторские качества есть, есть сила, целеустремленность, доброта и подход к каждому определенному случаю. Но внешне природа ей недодала, поэтому она все успешно скрывает бросающимися в глаза ювелирными украшениями всех мастей, яркими платьями, очень ярким макияжем, белющими искуственными зубами, отвлекает внимание от перетянутого и заколотого лица, особенно это заметно на участках лица с двух сторон около скул и висков.
Фото 15 супер.. волосы при круглом лице должны
1 спадать налицо, заужая его по бокам
2. или заколоты
3ю равные волосы или типа в этом роде или локоны, только на лицо а не от лица. ЕЕ прическа похожа на Лиз Тейлор но у Лиз было узкое лицо, а не широкое и придавался еще объем. Тут объем не нужен. еще надо шею открывать всегда..
Woman, что значит лицо осунулось? у нее наоборот лицо стало одутловатое, наверняка из-за филлеров.
По фото - после 2009 года состояние кожи резко ухудшилось((. Думаю - это результат увлечения диетой и, как следствие, резкое похудение. Недаром Мерил Стрип говорила "....или лицо или фигура". А потом, Надежда Георгиевна использовала все допустимые и недопустимые методы подтяжки кожи и уменьшения количества морщин - филеры, ботоксы и прочее. Пожалуй, я тоже остановлюсь в своем стремлении к худощавому телосложению;(!
Видно филеры всеже влияют. У Навки вон тоже морщины исчезли, но появилась отдутловатость в лице после филеров.
На видео так напоминает актрису Татьяну Доронину