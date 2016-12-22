Мы привыкли, что Надежда Бабкина всегда и при любых обстоятельствах выглядит потрясающе. Но последние фотографии народной артистки России изрядно удивили ее фанатов. Неужели сумасшедший график работы, переутомление и стрессы так сказались на внешнем виде звезды?

1 2 3 ... 15 Поклонники Надежды Бабкиной, увидев новые кадры в ее Instagram, оказались в замешательстве

22 декабря Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых она не слишком похожа сама на себя. Одни фанаты знаменитости предположили, что Надежда переборщила с инъекциями красоты, а другие отметили, что все дело в новой прическе, которая ей совсем не идет.

«Лицо просто огромное, похожа на восковую фигуру…», «Слишком много косметики», «Надежда Георгиевна! Зачем вы сделали такую прическу? Короткие кудри не ваше!», «Вы что-то так изменились, не похожи на себя», «А что у вас с лицом?», «Что это с ней? Такое ощущение, что лицо отекшее», «Щеки какие-то не очень естественные...» — под фотографиями Бабкиной можно найти множество подобных комментариев.