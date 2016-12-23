Несколько дней назад Ирина Безрукова улетела на отдых в Перу. Почти каждый день знаменитость рассказывает своим фолловерам в Instagram о том, как проходит ее отпуск, выкладывая в фотоблог многочисленные снимки и короткие видеоролики.
В комментариях подписчики отметили, что Ирина выглядит гораздо моложе своего возраста, а также сочли, что ее красота не померкла даже несмотря на отсутствие макияжа. «Тут Вам 17 лет) Очень идет шапочка)», «Вы выглядите как девчонка! Молодо, ярко и красиво! И вам просто идет эта шапочка)))», «Какая же Вы милая без косметики, девочка с блеском в глазах и надеждой на лучшее — все исполнится!!!», «Глаза цвета неба», «Девочка, лет 20 не больше, восхищаюсь Вами», «Ирочка, ну лет 15!!! Милая, добрая, нежная, женственная! Вы — мой пример!» — высказались фолловеры.
Реально потрясающе выглядит. 99 процентов тёток (даже звёзд) как ни фотошопь, толку нет. У Безруковой тонус, овал лет на 30. Молодец!
Фотошоп однозначно! Выглядит в жизни как ухоженная женщина, но все таки - на свой возраст. Фигура хорошая, женщина красивая. Для чего только так фотошопиться?
Очевидно что она везде при полном мейке и фотошопе. Понятно что выглядит она хорошо, фигура такая хорошая. Но на 17 - вы в своём уме? Ну такой перебор. Видно что это взрослая женщина.
У нас очень любят разведенных женщин, раньше обычного Ирине столько не писали. А выглядит очень хорошо для своих лет. Новая Безрукова совсем никакая.
На фото хороша. Смотрела ее по телеку в какой-то кулинарной передаче, там она выглядит на 50 ухоженных лет.
10 фотка самая реальная. Женщина очень ухоженная...но девочка...
Красотка! Желаю найти любящего и заботливого мужика!
Сын погиб, муж ушел и счастлив с другой. Какие шапки, о чем вы???? Внуков не нянчить, молодиться до 70 бессмысленно остается...
Реально потрясающе выглядит. 99 процентов тёток (даже звёзд) как ни фотошопь, толку нет. У безруковой тонус, овал лет на 30. Молодец
Ира точно краше в миллион раз чернявой бабы, с которой сейчас Сергей.