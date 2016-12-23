На днях актриса Ирина Безрукова выложила в свой Instm новый снимок, на котором позирует без макияжа и в забавной яркой шапке. Увидев это фото, подписчики были поражены, как удивительно молодо и свежо выглядит звезда в свои годы.

1 2 3 ... 15 Ирина Безрукова в очередной раз поразила своих поклонников моложавым видом

Несколько дней назад Ирина Безрукова улетела на отдых в Перу. Почти каждый день знаменитость рассказывает своим фолловерам в Instagram о том, как проходит ее отпуск, выкладывая в фотоблог многочисленные снимки и короткие видеоролики.

22 декабря Ирина опубликовала кадр, на котором позирует с «голым» лицом, примеряя разноцветную национальную шапку. «Как бы я была (царица) кечуа)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — забавно подписала снимок Безрукова.

В комментариях подписчики отметили, что Ирина выглядит гораздо моложе своего возраста, а также сочли, что ее красота не померкла даже несмотря на отсутствие макияжа. «Тут Вам 17 лет) Очень идет шапочка)», «Вы выглядите как девчонка! Молодо, ярко и красиво! И вам просто идет эта шапочка)))», «Какая же Вы милая без косметики, девочка с блеском в глазах и надеждой на лучшее — все исполнится!!!», «Глаза цвета неба», «Девочка, лет 20 не больше, восхищаюсь Вами», «Ирочка, ну лет 15!!! Милая, добрая, нежная, женственная! Вы — мой пример!» — высказались фолловеры.