28.12.2016
После рождения третьего ребенка Алсу достаточно быстро вернулась к работе и уже порадовала поклонников новыми песней и клипом. В ролике звезда предстала в необычном образе, и поклонникам он очень понравился. Но куда больше фанаты 33-летней артистки радуются, когда она публикует в соцсетях свои фото из жизни — об этом свидетельствует количество «лайков», которые набирают такие снимки.
  • Алсу
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    Алсу с сестрой Юлией на отдыхе

28 декабря Алсу выложила в Instargam новое семейное фото. На снимке звезда запечатлена вместе со своей сестрой Юлией на отдыхе в США. Певица позирует в светлых джинсах, рубашке в вертикальную голубую полоску и вязаном кардигане в тон. На ее лице практически нет макияжа.

«Какое красивое и чистое лицо!», «Сочетание внутренней и внешней красоты… Алсу, вы великолепны!», «Алсу, какая же вы красотка!» — принялись осыпать комплиментами молодую маму фолловеры. За час кадр набрал 11,5 тысяч «лайков».

Мы мнение фанатов знаменитости полностью разделяем: без мейкапа и в обычных будничных нарядах она выглядит чуть ли не лучше, чем в собственных клипах. Согласны?

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