1 2 Алсу с сестрой Юлией на отдыхе

28 декабря Алсу выложила в Instargam новое семейное фото. На снимке звезда запечатлена вместе со своей сестрой Юлией на отдыхе в США. Певица позирует в светлых джинсах, рубашке в вертикальную голубую полоску и вязаном кардигане в тон. На ее лице практически нет макияжа.

«Какое красивое и чистое лицо!», «Сочетание внутренней и внешней красоты… Алсу, вы великолепны!», «Алсу, какая же вы красотка!» — принялись осыпать комплиментами молодую маму фолловеры. За час кадр набрал 11,5 тысяч «лайков».

Мы мнение фанатов знаменитости полностью разделяем: без мейкапа и в обычных будничных нарядах она выглядит чуть ли не лучше, чем в собственных клипах. Согласны?