Экс-солистку группы «Мираж» Наталию Гулькину последнее время все реже можно встретить на светских мероприятиях. Зато звезда охотно делится новыми снимками в своем Instagram.

1 2 3 ... 15 Фанаты Натальи Гулькиной восхищаются тем, как молодо она выглядит

Пик популярности Наталии Гулькиной пришелся на конец 80-х и начало 90-х годов, однако и сейчас знаменитость продолжает вести концертную деятельность. Не так давно завершился ее большой тур по стране. Подробностями своей жизни и свежими фотографиями знаменитость не забывает делиться на странице в соцсети. Фанаты, который пристально следят за творчеством певицы, отмечают, как молодо выглядит Наталья, и буквально заваливают ее комплиментами.

«Наташенька, Вы такая прекрасная!», «Вы такая красивая! Самая красивая и лучезарная певица на нашей эстраде», «Шикарная, Вы суупер!», «Похудевшая, постройневшая и длинные волосы Вам как никому идут!», «Красавица, Вы наша любимая! Наталья, удивительно выглядите».