На днях возлюбленный Ксении Бородиной, Курбан Омаров, опубликовал в своем Instagram новый пост, в котором в шуточной форме признался, что недавно начал пользоваться уходовой косметикой. По словам Курбана, на это его сподвигла супруга Ксения.

1 2 3 ... 15 Курбан Омаров признался, что начал ухаживать за кожей лица

29 декабря 36-летний Курбан Омаров выложил в Instagram новое фото, в посте под которым рассказал, что недавно начал перед сном наносить на лицо омолаживающий крем. По словам мужчины, ухаживать за собой он стал по просьбе супруги Ксении Бородиной.

«Пацаны, я тут перед сном стал лицо кремом мазать, не я сам это придумал. Просто жена говорит уже возраст надо как бы. Короче это типа тоже шаг вперед. Говорит так все нормальные делают. Да, я бы и не делал просто ссориться не хочу. Сквозь зубы мажу. Так, что не подкалывайте по братски (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)», — написал Курбан, сопроводив пост шуточным хэштегом #синийиней.

Большинство фолловеров оценили юмор Омарова и восхитились тем, как он беспрекословно подчиняется просьбам супруги: «Все правильно, надо за кожей лица ухаживать! Самому будет комфортнее и приятнее, скоро увидишь результат», «Я думала, только моя мама принуждает папу мазать крем», «Молодец Курбан! А вот насчет крема, Ксю абсолютно права! Кремом надо мазаться!!!!», «Какой хороший муж у Ксюши, счастья вам! И крема побольше)», «Что не сделаешь ради любимого человека! В этом и есть то, что настоящий мужчина, когда не боишься выглядеть иначе в глазах других людей ради своей любимой».