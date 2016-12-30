29 декабря 36-летний Курбан Омаров выложил в Instagram новое фото, в посте под которым рассказал, что недавно начал перед сном наносить на лицо омолаживающий крем. По словам мужчины, ухаживать за собой он стал по просьбе супруги Ксении Бородиной.
Большинство фолловеров оценили юмор Омарова и восхитились тем, как он беспрекословно подчиняется просьбам супруги: «Все правильно, надо за кожей лица ухаживать! Самому будет комфортнее и приятнее, скоро увидишь результат», «Я думала, только моя мама принуждает папу мазать крем», «Молодец Курбан! А вот насчет крема, Ксю абсолютно права! Кремом надо мазаться!!!!», «Какой хороший муж у Ксюши, счастья вам! И крема побольше)», «Что не сделаешь ради любимого человека! В этом и есть то, что настоящий мужчина, когда не боишься выглядеть иначе в глазах других людей ради своей любимой».
Сначала шнобель подрихтовал теперь крэмами всякими мажется, не жизнь а малина....тоже хочу быть мужем Бородиной