В первый день февраля Виктория Лопырева опубликовала у себя в блоге соблазнительное селфи из ванной. Цвет волос, укладка и макияж телеведущей сыграли с ней злую шутку: красавицу вдруг стало сложно узнать.
Нам показалось, что знаменитость на свежем фото удивительно похожа одновременно на Викторию Боню и Светлану Лободу. До такой степени, что ее можно даже спутать с 37-летней экс-телеведущей или 34-летней певицей.
В галерее мы собрали самые эффектные снимки трех звезд, и поняли, что на этих кадрах словно запечатлен один и тот же человек.
Они практически все одинаковые ))))) Клоны в общем ))))
Лопырева красивая и от природы,но Боня удачней себя сделала,а Лобода просто страшненькая
Мне нравится только Лопырева. Похожи они всего чуть-чуть под тонной фотошопа. А так Виктория очень мягкая, правильная речь, нежный голос, Боня же ужасно грубая!
Боня с блондом потеряла свой шик. Стала совсем обычной. Лопырева больше всех себя переделала
Ей Богу одинаковые все лица. И тут дело не в том, кто на кого похож...в погоне за трендами...за модными и современными луками на вещи, тела и лица - женщины становятся копиями глянцевых образов...теряют свою изюминку...становятся "идеальными похожестями"!
Боня из них самая красивая и от природы и после процедур
Неважно кто на фото, но выкройка хорошая! Трех одинаковых хватит. Для других надо другую выкройку.
трое из ларца))))а вообще их сейчас больше....таких. как их мужики различают???
С Боней по красоте не сранится ни та ни другая у лопыревой ничего своего вся перекроинная а лобода страшно смотреть на нее
На одно лицо все