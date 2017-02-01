Увидев новое селфи в Instagram Виктории Лопыревой, мы немного растерялись. Дело в том, что на свежем кадре Мисс Россия-2003 мало похожа на себя: она напоминает скорее Викторию Боню или Светлану Лободу. Сравнив снимки трех знаменитостей, мы пришли к выводу, что они действительно очень напоминают друг друга — по крайней мере, на фотографиях.

1 2 3 ... 15 Кого Виктория Лопырева на последнем селфи напоминает вам больше?

В первый день февраля Виктория Лопырева опубликовала у себя в блоге соблазнительное селфи из ванной. Цвет волос, укладка и макияж телеведущей сыграли с ней злую шутку: красавицу вдруг стало сложно узнать.

Нам показалось, что знаменитость на свежем фото удивительно похожа одновременно на Викторию Боню и Светлану Лободу. До такой степени, что ее можно даже спутать с 37-летней экс-телеведущей или 34-летней певицей.

В галерее мы собрали самые эффектные снимки трех звезд, и поняли, что на этих кадрах словно запечатлен один и тот же человек.