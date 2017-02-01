После расставания с Александром Фроловым Юлия Началова начала жизнь с чистого листа. Певица стала экспериментировать с имиджем и усиленно работать над своей фигурой. Но, кажется, артистка увлеклась преображением — поклонники перестали узнавать ее на фото.
31 января Юлия опубликовала фотографии со своего дня рождения. На них звезда, облаченная в мини-платье, позирует в компании друзей. Невооруженным глазом видно, что Юлия сильно похудела. Возможно, из-за этого изменились и черты лица певицы. «Юля, вы что-то совсем на себя не похожа», «Как будто другой человек», — прокомментировали один из новых кадров фанаты Началовой.
А фанаты и поклонники видимо не в курсе, что есть программа фотошопа и прочие редакторы, которые и щеки уменьшают и другие части тела... У Началовой вообще весь инстаграмм из замыленных фоток... Не существует человека, который улыбаясь не имеет носогубных складок, так и кожа треснуть может ))) к тому же у Юлии очень не красивая фигура, ей просто нужно правильно подбирать одежду, не обтягивать своё прямоугольное тело, открывая худые ноги, а делать акцент на декольте и подчеркивать талию.
В каком месте она похудела? Второй подбородок на фото 2 - это похудела? И жуткие ноги, хоть и худые, но какие-то бугристые и неровные... И да,Юлия - мастер фотошопных фоток, особенно ретуширует лицо.
Эти брови все лицо портят
Что то у неё не так со здоровьем, ноги хуже чем у пугачевой☹️
Что то у неё не так со здоровьем, ноги хуже чем у пугачевой☹️
4 фото кошмар и ужас. Все непропорционально - огромная вздувшаяся грудь, руки и ноги, как у пожилой женщины . Туфли гадость, ножки надо прикрыть. Лицо интересное, глаза манкие. Жаль, меняет время всех!
Что то со здоровьем у нее. Колени огромные, распухшие. Фигура очень не очень (
Такая деваха интересная, и всю себя испортила своими похудениями, пластиками итд. Прям жалко дурёху. Одна мордашка и осталась. Кисти рук прям жуть... и ради чего так было надо над собой измываться?
Татуху на запястье с инициалами
А.Фролова замазала уже или нет?)
Сегодня смотрела передачу на одном из каналов центрального телевидения. Она там присутствовала. Ноги действительно очень худые, что нетсказать о лице ,очень полном животе и складках на спине. Совсем она не похудела. Фигура странная просто...