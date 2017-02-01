31 января в одном из ресторанов Москвы Юлия Началова отметила свое 36-летие. Поздравить певицу собрались ее родные и коллеги по шоу-бизнесу. Снимками с вечеринки звезда поделилась в своем Instagram. Глядя на фото, поклонники Юлии отметили, что она сильно изменилась.

1 2 3 ... 11 Поклонники не узнают Юлию Началову на ее новых фото

После расставания с Александром Фроловым Юлия Началова начала жизнь с чистого листа. Певица стала экспериментировать с имиджем и усиленно работать над своей фигурой. Но, кажется, артистка увлеклась преображением — поклонники перестали узнавать ее на фото.



31 января Юлия опубликовала фотографии со своего дня рождения. На них звезда, облаченная в мини-платье, позирует в компании друзей. Невооруженным глазом видно, что Юлия сильно похудела. Возможно, из-за этого изменились и черты лица певицы. «Юля, вы что-то совсем на себя не похожа», «Как будто другой человек», — прокомментировали один из новых кадров фанаты Началовой.