Бейли Претак страдает ламеллярным ихтиозом с рождения, но страшное заболевание кожи не мешает ей вести активный образ жизни. Девушка посещает курсы актерского мастерства, занимается танцами и участвует в конкурсах красоты. А еще недавно Бейли стеснялась своего внешнего вида: сверстники дразнили ее из-за «чешуйчатой» кожи и отказывались общаться с ней, боясь заразиться. «Порой мне было очень одиноко, я чувствовала себя настоящим изгоем. Но я никогда не сдавалась», — рассказала мисс Претак британскому изданию The Daily Mail.
Благодаря участию в смотрах Бейли стала уверенной в себе. Она спокойно реагирует на злостные комментарии и старается не обращать внимания на недоброжелателей. С возрастом девушка научилась правильно ухаживать за кожей, чтобы минимизировать болевой синдром — Бейли ежедневно использует сахарный скраб и увлажняющие кремы.
Генетическая несовместимость родителей, которые сами по себе здоровые, дала такие последствия. У подруги внучка с таким заболеванием. Было очень тяжело. Сейчас ребенок пошел в школу. Вроде полегче, но впереди еще много чего. Бейли достойна быть счастливой.
Девушку лечить, а конкурсы запретить - только лучше будет!
Обожаю Америку за то, что дают таким "особенным" людям самоутвердиться, реализоваться и не стеснятся своей собственной внешности, превращая недостаток- в достоинство и личную особенность.У нас бы шарахались все и к конкурсам красоты на 1000 км не подпустили бы, да и вообще клеймо на всю жизнь можно ставить.
Молодец!!!достойна уважения!
А если забыть о заболевании и честно на нее посмотреть, она разве красивая? Не, рост высокий, но и все. Фигура полновата, лицо совсем некрасивое. Если бы оона была здорова, фиг бы она где победила с ее заурядными внешними данными.
Генетическая несовместимость родителей, которые сами по себе здоровые, дала такие последствия.
Знаете, тут речь вообще не о том, достойна она титулов или нет. А о том, что человек, несмотря на недуг, делает в жизни всё что хочет. А мы здоровые, вечно чего-то боимся, ограничиваем себя, не верим в себя! Спасибо за такой хороший пример!
МОЛОДЕЦ!!!!