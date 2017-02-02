В понимании большинства людей в бьюти-состязаниях могут участвовать только девушки с идеальными чертами лица, роскошными волосами и подтянутой фигурой. Однако 30-летняя американка Бейли Претак, страдающая ламеллярным ихтиозом (заболевание, из-за которого сильно сохнет и шелушится кожа, — прим. Woman.ru), доказывает, что не надо быть совершенством, чтобы завоевывать призы в смотрах.

1 2 3 ... 14 Бейли Претак с рождения страдает редким кожным заболеванием

Бейли Претак страдает ламеллярным ихтиозом с рождения, но страшное заболевание кожи не мешает ей вести активный образ жизни. Девушка посещает курсы актерского мастерства, занимается танцами и участвует в конкурсах красоты. А еще недавно Бейли стеснялась своего внешнего вида: сверстники дразнили ее из-за «чешуйчатой» кожи и отказывались общаться с ней, боясь заразиться. «Порой мне было очень одиноко, я чувствовала себя настоящим изгоем. Но я никогда не сдавалась», — рассказала мисс Претак британскому изданию The Daily Mail.

В детстве американке часто приходилось слышать негативные комментарии в свой адрес: «Из-за пережитого в юные годы я и не думала, что человек с ихтиозом может победить в конкурсе красоты. У всех же уже давно сложились стереотипы относительно того, как должна выглядеть участница бьюти-состязания».

Благодаря участию в смотрах Бейли стала уверенной в себе. Она спокойно реагирует на злостные комментарии и старается не обращать внимания на недоброжелателей. С возрастом девушка научилась правильно ухаживать за кожей, чтобы минимизировать болевой синдром — Бейли ежедневно использует сахарный скраб и увлажняющие кремы.

