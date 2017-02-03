03.02.2017
На днях легендарной модели 80-х Кристи Бринкли исполнилось 63 года. Поклонники знаменитости не устают удивляться, как ей удается так роскошно выглядеть. Кристи с удовольствием делится селфи без грамма косметики, фотографиями в бикини и собирает сотни восторженных комментариев. Мы решили проследить, как с годами менялась внешность знаменитости, глядя на которую начинаешь верить в то, что ради вечной молодости она продала душу дьяволу.
  • Кристи Бринкли
    1 2 3 ...15
    Кристи Бринкли в 1982 году во время своих первых съемок для одного из американских телешоу

Кристи Бринкли — уникальная модель, которая в свои 63 года и не думает выходить на пенсию и заканчивать карьеру. Знаменитость продолжает сниматься в рекламе, блистать на обложках глянцевых изданий и выпускать собственную линию косметических средств. В честь дня рождения Кристи мы покопались в архивах и собрали самые интересные бьюти-look’и звезды.

Первый блин? С кем звезды встречались в юности

«Клуб неверных жен»: звезды, которые изменяли своим мужьям и бойфрендам

Гуф наконец прокомментировал слухи о своем романе с Кети Топурией