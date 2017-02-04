Тушь, щетка, карандаш... Что еще необходимо для создания идеальных бровей? Ответ ищите в этом видео!
Видео дня: #танецброви от Maybelline NY и российских блогеров
Забавное видео появилось в Instagram официального визажиста Maybelline NY в России Юрия Столярова. #танецброви исполнили блогеры Мария Ивакова, Мари Новосад, Диана Коркунова, Настя Ивлеева и сам Юрий Столяров. Под песню на мотив громкого хита группы «Грибы» рэп-исполнители, также принявшие участие в съемках, рассказали о том, как ухаживать за бровями, а девушки продемонстрировали это с помощью средств Maybelline NY.
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- Сестры-тройняшки: на новом фото Лопыреву не отличить от Лободы и Бони (45)
- Фолловеры недоумевают, что случилось с внешностью Дарьи Пынзарь (57)
- После пластики 49-летней Памеле Андерсон не нужен макияж (36)
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