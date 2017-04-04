В последнее время соцсети заполонили селфи девушек, лица который украшает тонкая полоска радуги. Новый тренд уже подхватили многие популярные блогеры, например, Кьяра Ферраньи. В нашем материале мы расскажем вам, как сделать такие же яркие селфи.

1 2 3 ... 18 В социальных сетях набирает популярность новый тренд

О том, что теперь многие популярные тенденции зарождаются на просторах Инстаграма, вы наверняка уже знаете. Недавно социальные сети охватила новая мания — instagirls делают селфи с радугой на лице. Нет, выбегать на улицу сразу после дождя не придется. Для того, что стать последовательницей нового тренда, достаточно воспользоваться нашей простой инструкцией.

Сначала возьмите небольшую миску с водой и положите в нее зеркало так, чтобы оно было погружено в воду наполовину. Затем поставьте ее около окна так, чтобы солнечный свет падал прям на зеркало. Используя белый лист бумаги, попробуйте «поймать» радугу (да, для этого придется немного попотеть).

Если совершать все эти манипуляции для вас — невыполнимая миссия, то просто возьмите CD-диск и с его помощью направьте луч света на лицо. Для самых ленивых есть еще один способ — скачайте фоторедактор PicsArt. В приложении есть бесплатный фильтр Rainbow Dreams, который позволяет украсить фото радугой любой формы и размера.