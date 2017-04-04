О том, что теперь многие популярные тенденции зарождаются на просторах Инстаграма, вы наверняка уже знаете. Недавно социальные сети охватила новая мания — instagirls делают селфи с радугой на лице. Нет, выбегать на улицу сразу после дождя не придется. Для того, что стать последовательницей нового тренда, достаточно воспользоваться нашей простой инструкцией.
Если совершать все эти манипуляции для вас — невыполнимая миссия, то просто возьмите CD-диск и с его помощью направьте луч света на лицо. Для самых ленивых есть еще один способ — скачайте фоторедактор PicsArt. В приложении есть бесплатный фильтр Rainbow Dreams, который позволяет украсить фото радугой любой формы и размера.