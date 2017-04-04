Кирстен Данст в одном из интервью признавалась, что обожает свои несовершенства — морщинки вокруг глаз, тонкие губы и неровные зубы. Но, кажется, актриса совсем забыла об уходе за собой. Не так давно она появилась на CinemaCon-2017 и смутила поклонников своим внешним видом.

На днях в Лос-Анджелесе завершится четырехдневный CinemaCon-2017 — крупнейший американский кинофорум. Мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых была и Кирстен Данст. И если обычно появление этой актрисы на красной ковровой дорожке вызывает восторг у поклонников, то в этот раз многие были поражены тем, как она выглядела.

На многих фотографиях, которые были сделаны в этот вечер, у Кирстен опухшее лицо и довольно заметные морщины под глазами. Если сравнивать ее с Шарлиз Терон, которая тоже посетила кинофорум, то очевидно, что Данст выглядит намного старше.

Возможно, всему виной беременность актрисы, а может, она просто позволила себе немного расслабиться и набрала пару лишних килограммов.