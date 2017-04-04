Кирстен Данст в одном из интервью признавалась, что обожает свои несовершенства — морщинки вокруг глаз, тонкие губы и неровные зубы. Но, кажется, актриса совсем забыла об уходе за собой. Не так давно она появилась на CinemaCon-2017 и смутила поклонников своим внешним видом.
На днях в Лос-Анджелесе завершится четырехдневный CinemaCon-2017 — крупнейший американский кинофорум. Мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых была и Кирстен Данст. И если обычно появление этой актрисы на красной ковровой дорожке вызывает восторг у поклонников, то в этот раз многие были поражены тем, как она выглядела.
На многих фотографиях, которые были сделаны в этот вечер, у Кирстен опухшее лицо и довольно заметные морщины под глазами. Если сравнивать ее с Шарлиз Терон, которая тоже посетила кинофорум, то очевидно, что Данст выглядит намного старше.
Возможно, всему виной беременность актрисы, а может, она просто позволила себе немного расслабиться и набрала пару лишних килограммов.
Никогда не была красавицей, и генетика подкачала.
Мне кажется, Кирстен светлый, белый блонд совсем не идет, максимум темно-золотистый, да и то она становится похожа на продавщицу из мясного в русской глубинке. ) Когда она в фильмах была рыженькая, ей очень шло, такая лисичка с искристыми глазками. Или хотя бы золотисто-русый. Но этот блонд словно бы еще больше выпячивает все ее неправильные и грубые черты, вместо того чтобы оттенить достоинства.
У них Кирстен и Кристен разные имена или это уже наши русские кого как называют, хотя те имеют одно и то же имя? Например, Стюарт тут всегда Кристен.
А она разве беременна???
Ого, у нее были ровные зубы, потом, видимо, рудиментарные горе-зубы мудрости полезли и всё сместили((
У них Кирстен и Кристен разные имена или это уже наши русские кого как называют, хотя те имеют одно и то же имя? Например, Стюарт тут всегда Кристен.
она классная,а Терон с лицом что-то сделала и выглядит не айс
Оч миленькая она
Данст офигенная актриса, пусть выглядит как хочет
Мне Кирстен очень нравится и выглядит блондинка замечательно. А вот на фото, где они вместе, у Шарлиз лицо отфотошоплено. На самом деле оно у неё не такое уж идеальное.