На днях Наталья Орейро появилась на музыкальной премии Iris в Уругвае. В этом году певица удостоилась награды за выдающуюся работу на родине. На светском мероприятии артистка появилась вместе со своей матерью Мабель. На протяжении всего вечера женщины с удовольствием позировали многочисленным фотографом.
Позднее снимки с мероприятия были опубликованы в Инстаграме фан-клуба Натальи. Моложавый вид родительницы вызвал восхищение у фолловеров певицы. «Вы очень похожи на маму!», «До чего же молодо выглядит Мабель», «А вот бы посмотреть на ее маму в молодости», — написали поклонники в комментариях. Наверняка теперь никто из фолловеров Орейро не сомневается, что она выглядит молодо благодаря генам.
Милашка! Обожаю ее! И сама красавица, не перетянутая вся. Только вот мужик у Натахи староват. Надо было с Факундо оставаться, он огонь!!🔥
Мама красавица им.ввиду
У меня жена в 59 выглядит моложе этого шарпея
выглядят и мама и дочка очень неплохо, но на свой возраст. Время неумолимо.... Какая же Наталия была красавица в молодости, глаз не оторвать
выглядят и мама и дочка очень неплохо, но на свой возраст. Время неумолимо.... Какая же Наталия была красавица в молодости, глаз не оторвать
У меня жена в 59 выглядит моложе этого шарпея
Все-таки челка молодит... И стрижка "каре" тоже. Я тоже недавно отстригла челку, появилась некоторая кукольность и миловидность. Знакомые говорят, тоже моложе с ней выгляжу. Мне почти тридцать, дают значительно меньше.
Выглядит она на свои года, как ни крути. На фото уже женщина, но никак не девушка.
В каком месте Орейро молодая? Выглядит хорошо за 40
Орейро плохо выглядит, о чем статья?????? Как раз гены и подвели, лицо очень поплохело.