Мы не раз поражались тому, насколько молодо выглядит 39-летняя Наталья Орейро. Теперь причина нам понятна: это все — гены. На одно из недавних мероприятий певица пришла вместе со своей матерью Мабель, которая выглядит просто сногсшибательно.

1 2 3 ... 13 Наталья Орейро вместе с матерью появилась на светском мероприятии

На днях Наталья Орейро появилась на музыкальной премии Iris в Уругвае. В этом году певица удостоилась награды за выдающуюся работу на родине. На светском мероприятии артистка появилась вместе со своей матерью Мабель. На протяжении всего вечера женщины с удовольствием позировали многочисленным фотографом.



Позднее снимки с мероприятия были опубликованы в Инстаграме фан-клуба Натальи. Моложавый вид родительницы вызвал восхищение у фолловеров певицы. «Вы очень похожи на маму!», «До чего же молодо выглядит Мабель», «А вот бы посмотреть на ее маму в молодости», — написали поклонники в комментариях. Наверняка теперь никто из фолловеров Орейро не сомневается, что она выглядит молодо благодаря генам.