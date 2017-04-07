Только с 10 по 16 апреля на Неделе красоты Genifique в магазинах «Иль де Ботэ» у вас есть удивительная возможность подарить себе настоящий SPA-уход для кожи лица и испытать эффект от недельного применения Активатора молодости, записавшись на уникальную процедуру ультразвукового массажа Genifique.

День за днем на нас воздействует множество агрессивных факторов: стресс, плохая экология, вредные привычки, усталость. Все это неизбежным образом сказывается на коже лица и мешает ей выглядеть гладкой и сияющей. Полюбите свою кожу вместе с культовым Активатором молодости Advanced Genifique — основой любого ритуала красоты от Lancôme для кожи любого типа независимо от возраста.

Благодаря инновационным компонентам и уникальной запатентованной до 2029-го года формуле Активатор стимулирует внутренние процессы регенерации кожи и бережно запускает процессы ее обновления. Умная сыворотка найдет любые несовершенства кожи и активирует 10 признаков ее молодости: ровный и чистый тон, свежий и отдохнувший вид, гладкость и сияние, увлажнение и бархатистость, упругость и эластичность.

Премьера Lancome на неделе красоты Genifique — маска для лица активатор молодости Genifique Youth Activating Second Skin Mask. Первая маска, активирующая производство протеинов молодости. Глубокое воздействие, глубокое увлажнение, моментальный wow-эффект благодаря инновационной био-технологии. Маска идеально ложится и, словно вторая кожа, повторяет контуры лица.

C 10 по 16 апреля во всех магазинах сети «Иль Де Ботэ» вас ждут:



• ультразвуковой массаж, усиливающий действие Активатора Молодости Lancome Genifique,

• индивидуальная консультация экспертов Lancome,

• при покупке Genifique Advanced (50 мл) — подарок, увлажняющий тоник Confort (50 мл),

• при любой покупке Lancome — подарок, программа для активации молодости кожи на 5 дней,

• семпл Активатора молодости (карталетка) при любой консультации.



*Предварительная запись на процедуру обязательна. Количество подарков ограничено.