9 апреля Ирина Салтыкова выложила в Инстаграм новый снимок, на котором позирует вместе с девушками из своего танцевального коллектива. Увидев фото, подписчики сразу же отметили, что певица потрясающе выглядит и практически не меняется с годами.
«Ирина — бесподобна! Очень красивая и молодая! И вкус у нее есть! Цвет волос Ирине идет! Да и вообще Ирина эффектная и красивая и в простыне бы прекрасно смотрелась!», «Боже, Ирочка!!!! Вы Богиня!!! Прекрасная!», «Ирина вы девушка без возраста», «Ирина, красотка!», «Прекрасный образ! Ирина всегда на высоте!!», «Шикарно смотритесь (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выразили свой восторг фолловеры.
К слову, Ирина не скрывает, что уделяет много времени уходу за собой. Певица избегает радикальных бьюти-процедур и инъекций ботокса, отдавая предпочтение массажу лица и микротоковой терапии. А вот стройная фигура досталась Салтыковой по наследству от родителей. На диетах исполнительница хита «Голубые глазки» не сидит, однако все равно старается питаться правильно.
на фото с фотошопом не меняется,а вот в недавнем интервью по телевизору ,она очень даже потрёпанная,камеру не обманешь.на 55 выглядела,надо подтяжки везде ,и на шее,и на лице.
Ирина нравится,но её секрет молодости совсем не секрет- умелый фотошоп.Ну сколько можно об этом говорить? Да сейчас уже 60-70-летних берут в рекламу.Офотошопят,мол,смотрите и в этом возрасте можно выглядеть молодо,без морщин.Можно выглядеть хорошо,круто,но не молодо, с морщинами.