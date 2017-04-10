Поклонники Ирины Салтыковой не устают восхищаться тем, как потрясающе она выглядит для своих лет. На днях певица опубликовала новое фото в своем Инстаграме, в комментариях под которым фолловеры в очередной раз сошлись во мнении, что исполнительница знает секрет вечной молодости.

1 2 3 ... 14 Подписчики в очередной раз восхитились моложавым видом Ирины Салтыковой

9 апреля Ирина Салтыкова выложила в Инстаграм новый снимок, на котором позирует вместе с девушками из своего танцевального коллектива. Увидев фото, подписчики сразу же отметили, что певица потрясающе выглядит и практически не меняется с годами.

«Ирина — бесподобна! Очень красивая и молодая! И вкус у нее есть! Цвет волос Ирине идет! Да и вообще Ирина эффектная и красивая и в простыне бы прекрасно смотрелась!», «Боже, Ирочка!!!! Вы Богиня!!! Прекрасная!», «Ирина вы девушка без возраста», «Ирина, красотка!», «Прекрасный образ! Ирина всегда на высоте!!», «Шикарно смотритесь (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выразили свой восторг фолловеры.

К слову, Ирина не скрывает, что уделяет много времени уходу за собой. Певица избегает радикальных бьюти-процедур и инъекций ботокса, отдавая предпочтение массажу лица и микротоковой терапии. А вот стройная фигура досталась Салтыковой по наследству от родителей. На диетах исполнительница хита «Голубые глазки» не сидит, однако все равно старается питаться правильно.