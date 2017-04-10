Для того, чтобы помочь коже бороться со старением и последствиями напряженного темпа жизни в мегаполисе, основательница марки Caudalie Матильда Тома разработала линию Vine[Activ]. В гамму вошли 4 «умных» средства: сыворотка против морщин, увлажняющий крем, крем для глаз и ночное детокс-масло.

1 2 3 4 5 Средства из новой линейки Vine [Activ] от Сaudalie

Усталость, бесконечные недосыпы, плохая экология, стрессы, курение и несбалансированное питание не лучшим образом сказываются на состоянии вашей кожи. По данным исследования, проведенного учеными из лаборатории французской марки Caudalie, 80% признаков старения связаны с факторами окружающей среды. В двадцать лет нам хватает даже короткого отдыха, чтобы избавиться от видимых признаков усталости, ближе к тридцати становится гораздо сложнее выглядеть безупречно каждый день. Чтобы помочь нам справиться с этой нелегкой миссией, была создана линия Vine[Activ].

В составе средств из гаммы содержатся:

Стабилизированые полифенолы виноградных косточек , которые находятся в основе всех продуктов марки на протяжении вот уже 20 лет. Это самые мощные защитные молекулы растительного мира, которые помогают сохранять в коже коллаген и гиалуроновую кислоту.

, которые находятся в основе всех продуктов марки на протяжении вот уже 20 лет. Это самые мощные защитные молекулы растительного мира, которые помогают сохранять в коже коллаген и гиалуроновую кислоту. Хвойный экстракт , отвечающий за клеточную защиту.

, отвечающий за клеточную защиту. Стабилизированный витамин С , который является не только ловушкой для свободных радикалов, но и мощным стимулятором выработки коллагена. Он препятствует появлению морщин и регулирует выработку меланина, выравнивая цвет лица.

, который является не только ловушкой для свободных радикалов, но и мощным стимулятором выработки коллагена. Он препятствует появлению морщин и регулирует выработку меланина, выравнивая цвет лица. Витамин Е, который влияет на работу сальных желез и клеточных мембран, в частности, защищает кожу, сохраняя ее свежесть и эластичность.

Сыворотка против морщин (3900 руб.)



Самый концентрированный продукт в представленной гамме. Он наносится утром и вечером под крем и действует как бронежилет для кожи, смягчая вредное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды.

Увлажняющее средство 3-в-1 (3600 руб.)

Легкий и комфортный, этот крем обеспечивает здоровое сияние и корректирует кожу. Действие фирменного комплекса Anti cell burn-out complex усилено благодаря специальным полисахаридам, которые противостоят загрязнениям окружающей среды. Полисахариды создают на коже незаметный экран, который действует как щит, блокируя проникновение вредных частиц в глубокие слои кожи. Гиалуроновая кислота высокой молекулярной массы подтягивает и разглаживает эпидермис, в то время как светоотражающие пигменты и пудровые частицы преломляют свет, помогая создать эффект нежного сияния.

Тонизирующий и разглаживающий крем для глаз (2800 руб.)

Утром и вечером этот крем без отдушек дарит комфорт, нейтрализует агрессивное воздействие окружающей среды и оживляет взгляд. Благодаря мягкой формуле его можно наносить на губы и носогубные складки. Так как области вокруг глаз необходим особый уход, Anti cell burn-out complex вместе пептидами и экстрактом папоротника подтягивает кожу и борется с морщинами. Экстракт лакрицы помогает избавиться от отеков, а экстракт каштана — от темных кругов под глазами.

Ночное детокс-масло (2900 руб.)

Всего лишь 6 капель этого масла каждый вечер позволят уставшей коже восстановиться после тяжелого дня. В течение ночи масло помогает нейтрализовать токсины, поэтому утром лицо выглядит свежим и отдохнувшим. 100% органическая формула, в основе которой лежит виноградное масло, подходит для всех типов кожи. Также продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е.