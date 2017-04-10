31-летняя Юлия Барановская выложила в своем микроблоге видео со съемок для каталога модной одежды. На нем телеведущая предстала лишь в одном коротком кардигане. Подписчики не смогли сдержать эмоций, глядя на сексуальную многодетную маму.

1 2 3 ... 15 Юлия Барановская удивила фанатов, опубликовав сексуальное видео с бэкстейджа новой фотосессии

Юлия Барановская поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео. Телеведущая на нем позирует в коротком сером вязаном кардигане, оголяющим ее стройные ноги. «Приехала на съемку на час..... в итоге не смогли остановиться, снимали три», — подписала пост Барановская.

Фолловеры бывшей гражданской супруги Андрея Аршавина пришли в восторг от видео и написали под ним множество приятных комментариев. «Какая же Вы молодец! Не устаю Вами восхищаться! Спасибо, что вдохновляете своим примером», «Сексапилочка», «Юля расцвела после развода, молодец у тебя все получается», «Глаз не отвести! Красавица! И внутри, и снаружи!», «Юля, вы очень хорошо выглядите, не нужен Вам больше тюнинг. Очень не хочется, чтобы и вы стали мамой-уткой», — выражали восторг поклонники Юлии.

Любопытно, что среди подписчиков телеведущей на сей раз блюстителей морали и нравственности обнаружено не было. Никто не советовал Барановской вспомнить о том, что «она же мать» и не критиковал за сексуальный ролик.