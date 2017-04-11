11 апреля Лиза Арзамасова опубликовала в Инстаграме новое фото, на котором предстала за рулем личного авто. В посте под снимком актриса рассказала, что сотрудники ДПС довольно часто останавливают ее на дорогах Москвы, потому что считают, что она выглядит гораздо моложе своих лет.
В комментариях подписчики отметили, что без макияжа Лиза действительно выглядит как подросток, и даже нашли в этом свои плюсы.
«И правда... На вид не больше 13-14 лет)))) это супер))))) в 50 будете выглядеть на 20)))))», «Без косметики и правда как 15 летняя», «Я тоже подумала девочке лет 14! Лизуша, ты прелесть!», «И правда детеныш ))) милота!», «Я тоже открыла фото, сразу не узнала, смотрю девочка маленькая сидит)», «Лиза, если бы не знала твой возраст, тоже бы подумала что ты несовершеннолетняя)))» — выразили свое мнение фолловеры.
Помешательство какое-то. Я еще понимаю, когда женщина в 30-40-50 и далее озабочена тем, выглядит ли она моложе своего возраста. Но чтобы замораживаться на эту тему в 20 с небольшим.... Что дальше? Фото школьниц в Инстаграме :"мне 14, правда, я выгляжу на 12?????"
А теперь представьте рядом с Лизой ту же Анастасию Квитко... ей ведь тоже 22)