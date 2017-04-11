На днях Лиза Арзамасова выложила новое фото в Инстаграм, на котором позирует, сидя в салоне собственного автомобиля. В подписи к снимку актриса призналась, что, садясь за руль, регулярно сталкивается с одной и той же проблемой — сотрудники дорожно-патрульной службы останавливают ее на дороге, считая, что ей еще нет 18 лет.

1 2 3 ... 15 Лиза Арзамасова призналась, что сотрудники ДПС часто принимают ее за несовершеннолетнюю

11 апреля Лиза Арзамасова опубликовала в Инстаграме новое фото, на котором предстала за рулем личного авто. В посте под снимком актриса рассказала, что сотрудники ДПС довольно часто останавливают ее на дорогах Москвы, потому что считают, что она выглядит гораздо моложе своих лет.

«Когда сотрудники ДПС тормозят машину, думая, что мама дала порулить несовершеннолетней (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала Арзамасова.

В комментариях подписчики отметили, что без макияжа Лиза действительно выглядит как подросток, и даже нашли в этом свои плюсы.

«И правда... На вид не больше 13-14 лет)))) это супер))))) в 50 будете выглядеть на 20)))))», «Без косметики и правда как 15 летняя», «Я тоже подумала девочке лет 14! Лизуша, ты прелесть!», «И правда детеныш ))) милота!», «Я тоже открыла фото, сразу не узнала, смотрю девочка маленькая сидит)», «Лиза, если бы не знала твой возраст, тоже бы подумала что ты несовершеннолетняя)))» — выразили свое мнение фолловеры.