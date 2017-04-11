Зачастую чем старше становится женщина, тем меньше радости ей приносит каждый последующий день рождения. Многим представительницам прекрасного пола начинает казаться, что они утрачивают свою красоту, что самые прекрасные годы остались далеко позади…
Надежда Грановская придерживается противоположной точки зрения. Став старше еще на один год, певица и начинающий дизайнер сообщила поклонникам, что ни капли не переживает по этому поводу.
Подписчики искренне восхитились внешним видом исполнительницы и отметили, что в свои 35 лет она выглядит просто превосходно. Мы присоединяемся к словам интернет-пользователей и от всей души поздравляем Надежду с юбилеем!
Вообще-то,согласно Оноре де Бальзаку,этот самый бальзаковский возраст наступает в 27 лет. Оплошала и опоздала Надежда.
Ей еще только 35?