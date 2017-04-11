11.04.2017
10 апреля Надежде Грановской исполнилось 35 лет. В этот день на певицу обрушился шквал поздравлений и добрых пожеланий, на которые она решила ответить на следующий день. Поблагодарив фанатов за теплые слова, экс-солистка «ВИА Гры» заявила, что абсолютно довольна своим возрастом.
  • Надежда Мейхер (Грановская)
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    Надежда Грановская восхитила фолловеров в Инстаграме снимком без макияжа

Зачастую чем старше становится женщина, тем меньше радости ей приносит каждый последующий день рождения. Многим представительницам прекрасного пола начинает казаться, что они утрачивают свою красоту, что самые прекрасные годы остались далеко позади…

Надежда Грановская придерживается противоположной точки зрения. Став старше еще на один год, певица и начинающий дизайнер сообщила поклонникам, что ни капли не переживает по этому поводу.

«С удовольствием вступаю в «бальзаковский возраст», где меня ждут новые повороты судьбы, сюрпризы… (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)» — написала у себя в Инстаграме артистка. И, чтобы подтвердить собственные слова, опубликовала селфи без макияжа.


Подписчики искренне восхитились внешним видом исполнительницы и отметили, что в свои 35 лет она выглядит просто превосходно. Мы присоединяемся к словам интернет-пользователей и от всей души поздравляем Надежду с юбилеем!

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