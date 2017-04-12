12 апреля 49-летняя Екатерина Стриженова поделилась с интернет-пользователями снимком из телецентра «Останкино». На нем ведущая Первого канала предстала в алом обтягивающем платье. «Хорошего полета нам всем сегодня, в День Космонавтики! Три, два, один............... поехали», — написала телеведущая под фото.
Поклонники Екатерины отметили, что она стала намного стройнее и выглядит еще лучше, чем раньше. «Вы прекрасны», «Красотка! Очень идет Вам цвет!», «Замечательная мама....прекрасная жена», «Отлично выглядит Екатерина!!!! Похудела! Умница и красавица!», «Фотка завораживает! Вы очень красивая Екатерина!», «Осиная талия! Какая Вы красавица», — множество подобных комментариев можно было найти под постом телеведущей.
На недавнем юбилее Тодеса она была еще толстая в каком-то синем мешке. И здесь видно, что платье трещит и телеса рвутся на свободу... В каком месте она похудела-то?
Метр-метр-метр, где талию делать будем? Видно же - тумба ровная, что грудь, что бока одного объема. Ремешок явно лишний, только подчеркивает отсутствие талии. А вот красный цвет ей очень идет, освежает.