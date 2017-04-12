На днях Ирина Слуцкая опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок без макияжа. «В этот прекрасный, по-настоящему весенний день, с утра выдалось свободное время – без раздумий решила потратить его на спорт! Пробежаться в такую солнечную погоду, что может быть лучше? Мне лично приносит это огромный заряд бодрости на весь день!» — поделилась впечатлениями Слуцкая со своими многочисленными подписчиками.
Многие отметили, как свежо и молодо выглядит спортсменка: «Тебе тут 16 лет!», «Классное фото! Ира, вы самая классная», «Лучезарная!», «Ваша улыбка настраивает на позитив», «Вы светитесь как весна». Однако не все поклонники Ирины оказались такими доброжелательными. Некоторые из ее подписчиков поинтересовались, не хочет ли она уменьшить щеки с помощью операции по удалению комков Биша. Нелестные комментарии в свой адрес Слуцкая предпочла оставить без внимания.
Посоветовали ))))))) поражает, что люди могут кому-то советовать что-то сделать со своей внешностью! Да она живет в гармонии со своим телом и щеками и в советах поклонников не нуждается! как же все со стороны видно-то. на себя бы смотрели лучше!
Дурдом. Ирина, не слушай никого. Красивые щечки, это визитная карточка, которая даже в зрелые годы будет придавать тебе миловидности и молодости.
А советчики - глупые завистники!