38-летняя Ирина Слуцкая часто радует поклонников в соцсетях новыми фотографиями. 12 апреля чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию и по совместительству депутат Московской областной Думы доказала, что не стесняется представать перед поклонниками без макияжа. Пока одни фолловеры восхищались цветом лица Ирины, другие раздавали непрошеные советы.

1 2 3 ... 15 Ирина Слуцкая выложила в Инстаграм снимок без грамма косметики на лице

На днях Ирина Слуцкая опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок без макияжа. «В этот прекрасный, по-настоящему весенний день, с утра выдалось свободное время – без раздумий решила потратить его на спорт! Пробежаться в такую солнечную погоду, что может быть лучше? Мне лично приносит это огромный заряд бодрости на весь день!» — поделилась впечатлениями Слуцкая со своими многочисленными подписчиками.



Многие отметили, как свежо и молодо выглядит спортсменка: «Тебе тут 16 лет!», «Классное фото! Ира, вы самая классная», «Лучезарная!», «Ваша улыбка настраивает на позитив», «Вы светитесь как весна». Однако не все поклонники Ирины оказались такими доброжелательными. Некоторые из ее подписчиков поинтересовались, не хочет ли она уменьшить щеки с помощью операции по удалению комков Биша. Нелестные комментарии в свой адрес Слуцкая предпочла оставить без внимания.