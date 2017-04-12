На днях пользователи Сети заметили, что цвет глаз 35-летней Иванки Трамп загадочным образом изменился. Недавно дочь 45-го президента США стала гостьей утреннего ток-шоу на CBS, и зрители тут же обратили внимание на то, что она перестала быть похожей на саму себя, ведь ее глаза вдруг стали ярко-зелеными.

1 2 3 ... 15 Интернет-пользователи обратили внимание на то, что цвет глаз Иванки Трамп резко изменился

У 35-летней Иванки Трамп всегда были карие глаза, однако в последнее время их цвет изменился. Судя по всему, бизнес-леди решила начать носить цветные линзы — иначе, как объяснить то, что ее глаза неожиданно приобрели насыщенный зеленый оттенок. На это обратили внимание зрители программы This Morning на американском телеканале CBS.

Как выяснилось, Иванку и раньше замечали в зеленых линзах. «Поменять» цвет глаз она решила аккурат в тот момент, когда ее отец, миллиардер Дональд Трамп, присоединился к президентской гонке.

Психолог Зелана Монтмини так прокомментировала эту ситуацию изданию Footwear News: «Когда человек меняет внешность, он хочет, чтобы его по-другому воспринимали. Скорее всего, она мечтает о том, чтобы к ней иначе относились, ведь перемены так и кричат: «Я была бизнесвумен, а теперь я занимаюсь политикой».

А как вы считаете, с чем может быть связано желание Иванки изменить цвет глаз?

