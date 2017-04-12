У 35-летней Иванки Трамп всегда были карие глаза, однако в последнее время их цвет изменился. Судя по всему, бизнес-леди решила начать носить цветные линзы — иначе, как объяснить то, что ее глаза неожиданно приобрели насыщенный зеленый оттенок. На это обратили внимание зрители программы This Morning на американском телеканале CBS.
Психолог Зелана Монтмини так прокомментировала эту ситуацию изданию Footwear News: «Когда человек меняет внешность, он хочет, чтобы его по-другому воспринимали. Скорее всего, она мечтает о том, чтобы к ней иначе относились, ведь перемены так и кричат: «Я была бизнесвумен, а теперь я занимаюсь политикой».
А как вы считаете, с чем может быть связано желание Иванки изменить цвет глаз?