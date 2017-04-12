Виктория Лопырева активно ведет Инстаграм и ежедневно публикует новые эффектные кадры. Особенно популярны в блоге блондинки селфи: они всегда собирают максимальное количество «лайков» и множество восторженных комментариев. Но в последнее время под подобными снимками стали все чаще появляться возмущенные сообщения.
Дело в том, что красавица слишком увлеклась различными редакторами. Поклонникам все сложнее узнавать блондинку на свежих фото: ее кожа раз от раза становится все глаже, глаза — все больше, губы — все пухлее. «Как кукла…», «У Вас зеленые глаза, почему на фото вдруг карие?», «Что то не похожа на себя совсем», — озадаченно пишут Лопыревой фанаты. Но Виктория оставляет подобные комментарии без ответа…
А вы заметили, что снимки телеведущей стали иными?
Почему все бывшие мисс перекраивают себе физиономии? Комплекс неполноценности?
какая она была красивая,а сейчас потеряла свой шарм и индивидуальсность(((мне прям очень жаль ,что той Вики больше нет и не будет(((
В жизни она сама себе не нравится, вот и фотошопит.