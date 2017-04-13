55-летняя Екатерина Андреева не скрывает, что всегда и во всем прислушивается к своей дочери от первого брака Наталье. Телеведущая очень редко показывает девушку в своем Инстаграме, но недавно она опубликовала видео, которое вызвало восхищение фолловеров.

1 2 3 ... 13 Поклонники Екатерины были восхищены тем, как Наталья похожа на свою маму

Не так давно Екатерина Андреева в интервью признавалась, что с самого раннего детства дочь Наталья влияла на многие решения в ее жизни. Так, например, телеведущая не скрывала, что не вышла бы замуж за Душана Перовича, если бы он не понравился ее дочери. Однако Наталью в своем Инстаграме Екатерина показывает редко. И это неудивительно, ведь у взрослой девушки уже своя жизнь и, судя по всему, она, в отличие от знаменитой матери, не слишком жалует соцсети.

На днях Андреева опубликовала видео, где сперва предстала она, а потом ее дочь. Если честно, сначала мы с трудом поняли, где кто, но, приглядевшись, все-таки смогли оценить, насколько выросла и изменилась Наталья с тех пор, когда в последний раз выходила с мамой в свет несколько лет назад.

Поклонники тоже не смогли остаться равнодушными: «Катя, у вас такая порода! Нужно было обязательно генофонд пополнять и рожать больше! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Поразительно! Сначала я подумала, что за чудеса пластики, когда заметила, что вы так молодо выглядите, а потом поняла, что это вовсе не вы а ваша дочь! Молодая красивая копия мамы», «Я тоже не сразу поняла, что два человека. Лицо-то одно», «Наташа просто прекрасна, такой вдумчивый взгляд и улыбка приятная». Поклонники также выразили надежду, что Екатерина будет чаще публиковать совместные фотографии и видеоролики с красавицей-дочерью.