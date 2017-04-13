Не так давно Екатерина Андреева в интервью признавалась, что с самого раннего детства дочь Наталья влияла на многие решения в ее жизни. Так, например, телеведущая не скрывала, что не вышла бы замуж за Душана Перовича, если бы он не понравился ее дочери. Однако Наталью в своем Инстаграме Екатерина показывает редко. И это неудивительно, ведь у взрослой девушки уже своя жизнь и, судя по всему, она, в отличие от знаменитой матери, не слишком жалует соцсети.
Поклонники тоже не смогли остаться равнодушными: «Катя, у вас такая порода! Нужно было обязательно генофонд пополнять и рожать больше! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Поразительно! Сначала я подумала, что за чудеса пластики, когда заметила, что вы так молодо выглядите, а потом поняла, что это вовсе не вы а ваша дочь! Молодая красивая копия мамы», «Я тоже не сразу поняла, что два человека. Лицо-то одно», «Наташа просто прекрасна, такой вдумчивый взгляд и улыбка приятная». Поклонники также выразили надежду, что Екатерина будет чаще публиковать совместные фотографии и видеоролики с красавицей-дочерью.