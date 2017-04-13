13 апреля Тата Бондарчук выложила в Инстаграм кадр семилетней давности. На нем мама двоих детей предстает с тонкими и усердно выщипанными бровями. «Решила быть в тренде)). Фотография сделана 7(!) лет назад», — подписала фото Тата, сопроводив забавными хэштегами #бровирешают #щекирешают.
Instagirl также призналась, что брови были ее «фишечкой», она собственноручно их выщипывала и не ходила в салоны красоты на коррекцию. Одна из поклонниц Таты, которая тоже столкнулась с подобной проблемой, поинтересовалась у нее, как ей удалось отрастить их. «Мои брови не так уж просто уничтожить. Сами по себе густые и не сдаются, хоть общипайся», — прокомментировала Бондарчук.