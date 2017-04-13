Производители бренда Nivea больше всего ценят мнение тех, кто регулярно покупает, пробует и любит продукцию марки, и хотят, чтобы оно было сформулировано, выражено и услышано другими покупателями. Именно этот подход и лег в основу платформы «Клуб экспертов Nivea», запущенной в феврале этого года и рассчитанной на много лет.

Бренд Nivea предлагает своим клиентам протестировать бьюти-новинки до официального старта продаж

Теперь любой имеет возможность получить новинку Nivea на тест до старта продаж и поделиться впечатлениями в своей социальной сети.

Это принципиально новый подход к маркетингу и продвижению новинок, когда о новых продуктах говорят не маркетологи или признанные «лидеры мнений», а потребители товара.

Представители компании считают, что любое мнение ценно и любой отзыв достоин быть услышанным. Это поможет друзьям и подписчикам тех, кто попробовал новинки, получить объективную информацию о новом продукте и понять, подходит ли он им.

Принять участие в проекте может любой человек (правда, пока речь идет только о женских продуктах).

Регистрация и участие в проекте осуществляется в несколько шагов:

Участник регистрируется на сайте, указывает в анкете свою персональную информацию, тип кожи, волос, привычки и продуктовые предпочтения

Как только у бренда выходит продукт, подходящий под «профиль» эксперта, его бесплатно отправляют участнику на тестирование

Эксперт должен написать отзыв о продукте в своей социальной сети. Чем больше отзывов — больше шансов получить очередную новинку

В рамках проекта будут рассылаться новинки из самых разных категорий по женскому уходу: уход за лицом, удаление макияжа, уход за телом, дезодоранты, защита от солнца и многое другое.