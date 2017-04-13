Теперь любой имеет возможность получить новинку Nivea на тест до старта продаж и поделиться впечатлениями в своей социальной сети.
Это принципиально новый подход к маркетингу и продвижению новинок, когда о новых продуктах говорят не маркетологи или признанные «лидеры мнений», а потребители товара.
Принять участие в проекте может любой человек (правда, пока речь идет только о женских продуктах).
Регистрация и участие в проекте осуществляется в несколько шагов:
- Участник регистрируется на сайте, указывает в анкете свою персональную информацию, тип кожи, волос, привычки и продуктовые предпочтения
- Как только у бренда выходит продукт, подходящий под «профиль» эксперта, его бесплатно отправляют участнику на тестирование
- Эксперт должен написать отзыв о продукте в своей социальной сети. Чем больше отзывов — больше шансов получить очередную новинку
В рамках проекта будут рассылаться новинки из самых разных категорий по женскому уходу: уход за лицом, удаление макияжа, уход за телом, дезодоранты, защита от солнца и многое другое.