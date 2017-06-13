Несмотря на то, что Екатерина Варнава уверяет, что никогда не увеличивала губы, многие ее фанаты уверены в обратном. По крайней мере, если сравнить архивные фото актрисы и свежие снимки, то разница будет, как говорится, налицо. Однако на днях звезда Comedy Woman поделилась в Сети новым кадром, который обрадовал ее поклонников. Многие решили, что она наконец-то перестала колоть в губы филлеры, и они стали выглядеть гораздо более естественными.
«Губы-то куда делись?», «На этой фотке очень красивая женщина, но ...мне пришлось посмотреть на чей это аккаунт я случайно подписалась... а нет...не случайно))))) неузнаваемы тут. Хотя и красивы!!», «Кажется, губы убрала, да?», «Вам классно без больших губ», «Вам такие губы идут больше», «Без пухлых губ непривычно видеть (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — подобные комментарии можно было найти под фото актрисы.
просто рассосалась гиалуронка
ну наконец-то))) ждем остальных
Какая жуткая фотография...смотришь на нее, и не по себе становится
Ой, ну наконец-то. Как транс с этими губами.
Так намноооооого лучше!!
Когда же она станет темненькой. Ей так шло.
Правильно! Не всем идут полные губы. Чтобы не диктовала мода- нужно иметь голову на плечах. То широкоспинные грудь накачают и смотрятся на 3 размера больше, то губы , как у утки.
Недавно в салоне красоты наблюдала за посетительницами,были трое с накаченными губами, у всех в разной степени, но даже там,где было сделано чуть-чуть.. все равно в жизни это очень видно, абсолютно ничего привлекательного, к сожалению.
Недавно в салоне красоты наблюдала за посетительницами,были трое с накаченными губами, у всех в разной степени, но даже там,где было сделано чуть-чуть.. все равно в жизни это очень видно, абсолютно ничего привлекательного, к сожалению.
Господи, пусть брови уберет! Вижу рекламу с ней в метро - пугаюсь!