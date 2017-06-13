На днях Деми Мур стала героиней программы «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и рассказала ведущему, что еще несколько недель назад не могла похвастаться своей фирменной голливудской улыбкой. Дело в том, что на нервной почве у актрисы выпали два зуба.

1 2 3 ... 15 На днях Деми Мур рассказала о том, что недавно лишилась двух фронтальных зубов

Идеальной улыбке 54-летней Деми Мур могут позавидовать и многие старлетки. Однако совсем недавно актриса попала в неприятную ситуацию и лишилась двух фронтальных зубов. Вместо того, чтобы паниковать, звезда новой комедии «Очень плохие девчонки» отнеслась к произошедшему со здоровым юмором.

«Я потеряла два зуба. Мне бы хотелось рассказать, что это случилось из-за трюка на скейтборде или еще чего-нибудь экстремального, но мне важно донести правду. Мне кажется, это произошло из-за самого страшного национального недуга — стресса. Именно стресс лишил меня передних зубов», — заявила Мур. «Я потеряла два зуба. Мне бы хотелось рассказать, что это случилось из-за трюка на скейтборде или еще чего-нибудь экстремального, но мне важно донести правду. Мне кажется, это произошло из-за самого страшного национального недуга — стресса. Именно стресс лишил меня передних зубов», — заявила Мур.

Актриса добавила, что ее дочерям даже нравилось, когда Деми ходила без зубов. Якобы, по их мнению, так она выглядела более беззащитной. Впрочем, проблему Мур быстро устранила — уже через несколько дней стоматологи вернули ей красивую улыбку.