На днях Деми Мур стала героиней программы «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и рассказала ведущему, что еще несколько недель назад не могла похвастаться своей фирменной голливудской улыбкой. Дело в том, что на нервной почве у актрисы выпали два зуба.
Идеальной улыбке 54-летней Деми Мур могут позавидовать и многие старлетки. Однако совсем недавно актриса попала в неприятную ситуацию и лишилась двух фронтальных зубов. Вместо того, чтобы паниковать, звезда новой комедии «Очень плохие девчонки» отнеслась к произошедшему со здоровым юмором.
«Я потеряла два зуба. Мне бы хотелось рассказать, что это случилось из-за трюка на скейтборде или еще чего-нибудь экстремального, но мне важно донести правду. Мне кажется, это произошло из-за самого страшного национального недуга — стресса. Именно стресс лишил меня передних зубов», — заявила Мур.
Актриса добавила, что ее дочерям даже нравилось, когда Деми ходила без зубов. Якобы, по их мнению, так она выглядела более беззащитной. Впрочем, проблему Мур быстро устранила — уже через несколько дней стоматологи вернули ей красивую улыбку.
А стресс то из-за чего? Тараканам в голове спокойно не сидится?
Да эт от старости, старушка ужо
А стресс то из-за чего? Тараканам в голове спокойно не сидится?
Первый раз слышу, чтобы зубы выпали из-за стресса. Прямо оба-два одномоментно, что ли? Окуительно. А до этого были целые и здоровые ?
Скорее всего выпал не зуб а имплант, видно же зубы ненастоящие.
Протезы поломались!
Пародонтоз это называется! Но "стресс" звучит гламурнее)))
стоматологи,плиз,отпишитесь,что стало возможной причиной выпадения двух зубов-разве от стресса может такое быть?
стоматологи,плиз,отпишитесь,что стало возможной причиной выпадения двух зубов-разве от стресса может такое быть?
скоро умрет