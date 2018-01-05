Юлия Меньшова поздравила фолловеров с Новым годом, опубликовав в своем микроблоге семейное фото. На фоне елки позировали все, кроме старшего сына телеведущей Андрея: муж Игорь Гордин, родители Владимир Меньшов и Вера Алентова, а также дочь Таисия. «С Новым годом, все-все-все!» — подписала снимок Юлия.
Подписчики знаменитости обратили внимание на внешность 75-летней Веры Алентовой. Многие заметили, как сильно изменилась актриса. По мнению интернет-пользователей, знаменитость увлеклась походами к пластическим хирургам и перестала напоминать себя прежнюю.
«Вера, зачем так много операций?», «Маму не узнать!» — прокомментировали кадр фолловеры Юлии. Ни Меньшова, ни Алентова не стали вступать в дискуссию с подписчиками, а преданные фанаты звезды напомнили злопыхателям, что Вера Валентиновна не раз озвучивала свою точку зрения, согласно которой женщины не обязаны капитулировать перед старением.
Интернет-пользователи едва узнали Веру Алентову на свежем снимке
Юлия Меньшова поздравила фолловеров с Новым годом, опубликовав в своем микроблоге семейное фото. На фоне елки позировали все, кроме старшего сына телеведущей Андрея: муж Игорь Гордин, родители Владимир Меньшов и Вера Алентова, а также дочь Таисия. «С Новым годом, все-все-все!» — подписала снимок Юлия.
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Блин товарищи ей 75! лет , для такого возраста она выглядит очень хорошо-да, пусть с помощью пластики, но иначе никак (для тех у кого есть желание продлить внешний вид другого пути в таком возрасте нет) .
Очень неприятно выглядит, да и 40 лет назад была на лицо, прямо кажем, непривлекательная... когда некрасивая еще и старая женщина выживает из себя ничего хорошего не получается. Вот Немоляева, Алферова что в молодости красотки, что сейчас, само обаяние и приятность, заметьте, без пластики и уколов!
Выживает -выжимает
У Алферовой и Немоляевой посмотрите какие глаза, свет любви и мудрости, можно утонуть, а у Алентовой пустые
она и в молодости не торт была
имеет право. это ее жизнь и ее внешность. хотя я тоже не понимаю, когда пытаются в 70-80 лет пластиками повернуть время вспять. возможно, актрисам тяжело смириться со своей старостью... не вижу за что ее осуждать.
К 70 годам иметь красивую улыбку, хорошо причесанные волосы и лучистые добрые глаза - вот истинная достойная красота. Остальное бррр, как в данном случае ((.
Юля тоже...эх старость ни кого не щадит.
Что пристали к женщине. Пластику почти все актрисы делают. Ей не повезло, неудачная пластика, нерв какой-то задели. Об этом писали много. Что ей теперь убиться?
Таисия интересно получилась : наполовину - папа, наполовину - дедушка! :)