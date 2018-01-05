На днях Юлия Меньшова опубликовала в своем Инстаграме новогоднее семейное фото. Подписчики телеведущей, рассматривая снимок, обратили внимание на ее знаменитую маму и пришли к выводу, что актриса переборщила с пластическими операциями.

1 2 3 ... 9 На днях Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок

Юлия Меньшова поздравила фолловеров с Новым годом, опубликовав в своем микроблоге семейное фото. На фоне елки позировали все, кроме старшего сына телеведущей Андрея: муж Игорь Гордин, родители Владимир Меньшов и Вера Алентова, а также дочь Таисия. «С Новым годом, все-все-все!» — подписала снимок Юлия.



Подписчики знаменитости обратили внимание на внешность 75-летней Веры Алентовой. Многие заметили, как сильно изменилась актриса. По мнению интернет-пользователей, знаменитость увлеклась походами к пластическим хирургам и перестала напоминать себя прежнюю.



«Вера, зачем так много операций?», «Маму не узнать!» — прокомментировали кадр фолловеры Юлии. Ни Меньшова, ни Алентова не стали вступать в дискуссию с подписчиками, а преданные фанаты звезды напомнили злопыхателям, что Вера Валентиновна не раз озвучивала свою точку зрения, согласно которой женщины не обязаны капитулировать перед старением.