05.01.2018
На днях Юлия Меньшова опубликовала в своем Инстаграме новогоднее семейное фото. Подписчики телеведущей, рассматривая снимок, обратили внимание на ее знаменитую маму и пришли к выводу, что актриса переборщила с пластическими операциями.
  • Юлия Меньшова
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    На днях Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок

Юлия Меньшова поздравила фолловеров с Новым годом, опубликовав в своем микроблоге семейное фото. На фоне елки позировали все, кроме старшего сына телеведущей Андрея: муж Игорь Гордин, родители Владимир Меньшов и Вера Алентова, а также дочь Таисия. «С Новым годом, все-все-все!» — подписала снимок Юлия.

Подписчики знаменитости обратили внимание на внешность 75-летней Веры Алентовой. Многие заметили, как сильно изменилась актриса. По мнению интернет-пользователей, знаменитость увлеклась походами к пластическим хирургам и перестала напоминать себя прежнюю.

«Вера, зачем так много операций?», «Маму не узнать!» — прокомментировали кадр фолловеры Юлии. Ни Меньшова, ни Алентова не стали вступать в дискуссию с подписчиками, а преданные фанаты звезды напомнили злопыхателям, что Вера Валентиновна не раз озвучивала свою точку зрения, согласно которой женщины не обязаны капитулировать перед старением.  

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