На днях Филипп Киркоров опубликовал снимок с Валерием Леонтьевым. Злопыхатели, которые не раз обвиняли легенду отечественной эстрады в злоупотреблении пластикой и радикальными бьюти-процедурами, получили новое доказательство своей правоты.

1 2 3 ... 14 Филипп Киркоров опубликовал свежий снимок с Валерием Леонтьевым и своими детьми

Валерий Леонтьев часто подвергается критике из-за своего желания сохранить молодость. Поклонники просят кумира не увлекаться походами к пластическому хирургу. Во многих интервью певец признавался, что не раз прибегал к радикальным методам омоложения, но все они остались в прошлом: «Я, разумеется, слежу за своим лицом — вот ответ на еще один набивший оскомину вопрос, но я делал совсем не так много пластики, как мне с каким-то вопиющим наслаждением приписывают, более того — уже много лет как отказался от этого способа корректировать свою внешность». Однако снимок, который на днях появился в Инстаграме его друга и коллеги Филиппа Киркорова, свидетельствует о том, что исполнитель лукавил.



Король отечественной поп-сцены опубликовал фото с Валерием и сопроводил его следующей подписью: «Встреча на посошок перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Майами, мы провели чудесный вечер с моим Другом и Легендой и юными поклонниками таланта Великого Артиста. Я всегда знал, что у моих детей прекрасный вкус!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).



Фолловеры Филиппа принялись обсуждать внешность Валерия: многие признались, что далеко не сразу узнали знаменитость на снимке. Одни предположили, что Леонтьев сделал круговую подтяжку лица, а другие — что он переборщил с «уколами красоты».