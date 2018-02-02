Валерий Леонтьев часто подвергается критике из-за своего желания сохранить молодость. Поклонники просят кумира не увлекаться походами к пластическому хирургу. Во многих интервью певец признавался, что не раз прибегал к радикальным методам омоложения, но все они остались в прошлом: «Я, разумеется, слежу за своим лицом — вот ответ на еще один набивший оскомину вопрос, но я делал совсем не так много пластики, как мне с каким-то вопиющим наслаждением приписывают, более того — уже много лет как отказался от этого способа корректировать свою внешность». Однако снимок, который на днях появился в Инстаграме его друга и коллеги Филиппа Киркорова, свидетельствует о том, что исполнитель лукавил.
Король отечественной поп-сцены опубликовал фото с Валерием и сопроводил его следующей подписью: «Встреча на посошок перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Майами, мы провели чудесный вечер с моим Другом и Легендой и юными поклонниками таланта Великого Артиста. Я всегда знал, что у моих детей прекрасный вкус!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).
Фолловеры Филиппа принялись обсуждать внешность Валерия: многие признались, что далеко не сразу узнали знаменитость на снимке. Одни предположили, что Леонтьев сделал круговую подтяжку лица, а другие — что он переборщил с «уколами красоты».
Интернет-пользователи не узнали Валерия Леонтьева на новом фото
Валерий Леонтьев часто подвергается критике из-за своего желания сохранить молодость. Поклонники просят кумира не увлекаться походами к пластическому хирургу. Во многих интервью певец признавался, что не раз прибегал к радикальным методам омоложения, но все они остались в прошлом: «Я, разумеется, слежу за своим лицом — вот ответ на еще один набивший оскомину вопрос, но я делал совсем не так много пластики, как мне с каким-то вопиющим наслаждением приписывают, более того — уже много лет как отказался от этого способа корректировать свою внешность». Однако снимок, который на днях появился в Инстаграме его друга и коллеги Филиппа Киркорова, свидетельствует о том, что исполнитель лукавил.
Реклама
-
- Цикл 26 дней. Как вычислить овуляцию ? (7)
- Как ускорить месячные (2)
- Как правильно расстаться с парнем? (1)
- Меня унизили, оскорбили, а я даже ненавидеть его не могу (43)
- Как сказать подруге, что я не хочу с ней жить? (8)
- Она влюблена ? (5)
- Иммиграция в Европу по тур визе (51)
- Цикл 26 дней. Как вычислить овуляцию ? (1)
- Замужем,но влюбилась как девчонка. (8)
- Не понимаю что хорошего в Джеке из Титаника? (14)
- Девушки! Какие парни сразу нравятся вам в интернете? (5)
- задумалась о поведении мужа (14)
- стоит ли выходить замуж за простого парня (12)
- Неужели сейчас действительно такие дети? (21)
- Обучение в спб (1)
- Мой парень мне изменяет.Что делать? (6)
- ищу подругу из Днепра (1)
- самодостаточные и сильные, жду вашего мнения (26)
- Как похудеть и не навредить здоровью? (3)
- Испортила отношения с парнем, но не знаю как именно (4)
- Сохраняем красоту в 40 лет! Объединяем все свои секреты в одной ветке! Присоединяйтесь!!! (192622)
- РОАККУТАН (43193)
- Сохраняем красоту в 40 лет! Объединяем все свои секреты в одной ветке! Присоединяйтесь!!! - 2 (29136)
- Красота после 40 (5473)
- Мери Кей!!!!!!!!!ЗАЙДИТЕ ВСЁ. я ужаснулась!!!!!!!!! (4358)
- Акнетин от прыщей кто принимал? (3449)
- Вегетарианцы, объясните, пожалуйста, почему говорят, что от мяса раньше стареют? (3208)
- Рубцы постакне (и не только) (2710)
- крем для увлажнения кожи (2506)
- Тренирую интуицию - попробую угадать по фото ваш характер! (2314)
- В 30 лет девушке легко выглядеть на 20-25 и при этом 30 - считается уже "второсортностью" - ??? (2042)
- Новый метод омоложения - наноперфорация. Что это? (2030)
- Девочки, а как вы выглядите и на сколько?фото в студию:) (1926)
- как отбелить зубы в домашних условиях??? (1933)
- Красные щеки (1871)
- Про массаж Асахи (Зоган) (1760)
- У вас есть комплексы по поводу вашей внешности, которые понижают вашу самоотценку? (1745)
- что лучше ФРАКСЕЛЬ или ПЛАЗМОЛИФТИНГ отзывы (1388)
- Девушки,женщины с действительно большим или длинным носом,зайдите! (1361)
- Пирсинг носа (1335)
-
- Интернет-пользователи не узнали Валерия Леонтьева на новом фото (7)
- Обратная сторона медали: лицо Ларисы Долиной изменилось из-за похудения (9)
- Все совершают ошибки: в Сети набирает популярность аккаунт, посвященный бровям-ниточкам (27)
- Неожиданно располневшего Александра Домогарова с трудом можно узнать на новом фото (25)
- Чаша весов: кто выглядит моложе после 40 — звезды в теле или их худые ровесницы (135)
- «Не такая, как все одинаковые»: фанаты восхищаются естественной красотой солистки группы Artik & Asti Анны Дзюбы (31)
- Снимок полностью обнаженных Беллы и Джиджи Хадид даже фанаты признали неуклюжим, неловким и странным (35)
- На новом фото Евгению Феофилактову не отличить от Анджелины Джоли (34)
- Крупным планом: Пересильд показала по-настоящему честное селфи без макияжа и фотошопа (17)
- На отдыхе Мишаня разбила нос «до кости», но не перестала снимать видео для Инстаграма (6)
- 7-летняя внучка Любови Полищук растет яркой штучкой (11)
- Знаки отличия: 13 звезд, усыпанных родинками с ног до головы — почему им можно позавидовать (47)
- Чем живет и как выглядит 21-летняя дочь одного из самых богатых людей планеты Билла Гейтса (63)
- Отметившая 56-летие Тамара Гвердцители выглядит неправдоподобно молодо (31)
- 63-летняя Кристи Бринкли смотрится ровесницей рядом со своим 22-летним сыном (47)
- С каждым днем все хуже: Кендалл Дженнер тщетно пытается скрыть от фанатов сильные высыпания на лице (54)
- Переварить молодость: кто подурнел раньше — звездные вегетарианки или мясоедки? (239)
- Уколы или укусы насекомых? Подписчики обсуждают странную форму верхней губы Хилькевич (15)
- Гарем в сборе: пользователи Сети спорят, кто из актрис «Великолепного века» выглядит лучше (108)
- Biotherm запустил челлендж #NoMakeUpChallenge в поддержку естественной красоты (0)
- Чаша весов: кто выглядит моложе после 40 — звезды в теле или их худые ровесницы (135)
- Снимок полностью обнаженных Беллы и Джиджи Хадид даже фанаты признали неуклюжим, неловким и странным (35)
- «Не такая, как все одинаковые»: фанаты восхищаются естественной красотой солистки группы Artik & Asti Анны Дзюбы (31)
- Все совершают ошибки: в Сети набирает популярность аккаунт, посвященный бровям-ниточкам (27)
- Неожиданно располневшего Александра Домогарова с трудом можно узнать на новом фото (25)
- Обратная сторона медали: лицо Ларисы Долиной изменилось из-за похудения (9)
- Интернет-пользователи не узнали Валерия Леонтьева на новом фото (7)
Вот это звезды!!!!!!!
сначала Леонтьева приняла за тетеньку и подумала , неужели Филиппок сменил ориентацию...
фрики. эстрадникам надо законодательно запретить заниматься концертной деятельностью после 40 лет. Все равно в этом возрасте выезжают уже только на былой славе, а крыша едет капитально от звездности, ну и плюс желание молодиться - все, гремучий коктейль выходит.
Последняя фото-правда российской эстрады.
Девчули зажигают
Когда этот цирк закончится!Из года в год одни и те же роо.. ой..лица с тв,журналов и т.д.
Так может он жена Киркорова? Тетка и тетка. Совсем крыша сьехала на старости лет
Леонтьев- артист с большой буквы!я его по улыбке узнала сразу