В последнее время о Дэми Мур чаще всего вспоминают, когда речь заходит о звездах, увлекающихся пластическими операциями. Вот и на этот раз в Сети заговорили о том, что 55-летняя актриса сделала очередную и не самую удачную бьюти-процедуру.



1 2 3 ... 12 Ходят слухи, что Деми Мур, сделавшей очередную подтяжку лица, с трудом удается закрывать глаза

Деми Мур долго отрицала, что регулярно посещает кабинет пластического хирурга, списывая все на «хорошие гены» и здоровое питание, однако факты говорят обратное — звезда увеличила грудь, сделала липосакцию коленей и ряд других процедур, направленных на возвращение молодости.



По слухам, одно из последних обращений в клинику обернулась для звезды не самыми удачными последствиями. Поговаривают, что из-за очередной подтяжки лица Деми не может закрывать глаза.



Данную информацию подтверждает и тот факт, что в последнее время Мур не так активно выходит в свет или старается спрятаться от фотографов. На мероприятие в рамках кинофестиваля в Сан-Валли в марте этого года актриса пришла в огромных очках, отвлекающих внимание от ее широко распахнутых глаз.



Это далеко не первый случай, когда увлечение омолаживающими процедурами приводило звезду к конфузным ситуациям. Так, в 2016-м актриса, которой на тот момент было 53 года, появилась на премьере фильма с неестественно гладким и практически неподвижным лбом.



Поклонники настоятельно советуют Деми перестать обращаться к пластическим хирургам, а лучше снова влюбиться! Любовь, как известно, является лучшей косметикой.

