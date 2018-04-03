Деми Мур долго отрицала, что регулярно посещает кабинет пластического хирурга, списывая все на «хорошие гены» и здоровое питание, однако факты говорят обратное — звезда увеличила грудь, сделала липосакцию коленей и ряд других процедур, направленных на возвращение молодости.
По слухам, одно из последних обращений в клинику обернулась для звезды не самыми удачными последствиями. Поговаривают, что из-за очередной подтяжки лица Деми не может закрывать глаза.
Данную информацию подтверждает и тот факт, что в последнее время Мур не так активно выходит в свет или старается спрятаться от фотографов. На мероприятие в рамках кинофестиваля в Сан-Валли в марте этого года актриса пришла в огромных очках, отвлекающих внимание от ее широко распахнутых глаз.
Это далеко не первый случай, когда увлечение омолаживающими процедурами приводило звезду к конфузным ситуациям. Так, в 2016-м актриса, которой на тот момент было 53 года, появилась на премьере фильма с неестественно гладким и практически неподвижным лбом.
Поклонники настоятельно советуют Деми перестать обращаться к пластическим хирургам, а лучше снова влюбиться! Любовь, как известно, является лучшей косметикой.
Деми Мур не может закрывать глаза из-за очередной подтяжки лица?
Деми Мур долго отрицала, что регулярно посещает кабинет пластического хирурга, списывая все на «хорошие гены» и здоровое питание, однако факты говорят обратное — звезда увеличила грудь, сделала липосакцию коленей и ряд других процедур, направленных на возвращение молодости.
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