На днях Вячеслав Зайцев отпраздновал свой 80-летний юбилей. Поздравить знаменитого дизайнера пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди приглашенных была и звезда 1990-х Лада Дэнс, которую присутствующие едва узнали. Поклонники знаменитости, глядя на фотографии, сделанные на дне рождения мэтра, недоумевали, что могло послужить причиной изменений во внешности певицы.
Какие именно бьюти-процедуры помогли знаменитости преобразиться, Woman.ru рассказала косметолог корпорации «Академия научной красоты» Оксана Дугина.
«На предыдущих фото видны ярко выраженные брыли, сейчас их нет», — комментирует Оксана Дугина. «Также, вероятно, для того, чтобы поддержать молодость, Дэнс делает мезотерапию, биоревитализацию и, возможно, химические пилинги — однако об этом сложнее судить по фотографии», — добавляет специалист. Косметолог также уверена, что Лада прибегала к инъекциям филлеров в носогубную складку, скулы и губы.
красивая она
начинается... постарел человек...как и все. ну сделала иньекции немного.. САМИ НА СЕБЯ СМОТРИТЕ не меняетесь что ли???
Мне она симпатична, выглядит хорошо, следит за собой и дальше что.
Ей очень хорошо. Выглядит отлично!
А что странного здесь？Все мы выглядим не так со временем, как в юности, это естественный ход событий. Странно было бы, если б за 15 лет ее лицо ни капли не поменялось и не постарело.
Отлично выглядит. Все эксперименты в меру, без перебора!
Классная она и необычная!
Красавица! Молодец, отлично выглядит. На фото 2007 года с такой прической похожа на Линду Евангелисту в лучшие годы! И на последних фото ничуть не изменилась
Мне она симпатична, выглядит хорошо, следит за собой и дальше что.