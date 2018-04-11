На днях 48-летняя Лада Дэнс появилась на юбилее Вячеслава Зайцева. Поклонники певицы пришли в некоторое недоумение при виде фотографий с мероприятия, на которых она выглядит неузнаваемой. Фанаты гадают, что стало причиной трансформации: косметические процедуры или необычный макияж. Woman.ru решил обратиться за разъяснениями к бьюти-специалисту.





1 2 3 ... 12 Поклонники считают, что Лада Дэнс сильно изменилась за последнее время



На днях Вячеслав Зайцев отпраздновал свой 80-летний юбилей. Поздравить знаменитого дизайнера пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди приглашенных была и звезда 1990-х Лада Дэнс, которую присутствующие едва узнали. Поклонники знаменитости, глядя на фотографии, сделанные на дне рождения мэтра, недоумевали, что могло послужить причиной изменений во внешности певицы.



Какие именно бьюти-процедуры помогли знаменитости преобразиться, Woman.ru рассказала косметолог корпорации «Академия научной красоты» Оксана Дугина.

Эксперт считает, что Лада могла сделать инъекции ботокса и круговую блефаропластику или нитевую подтяжку лица.

«На предыдущих фото видны ярко выраженные брыли, сейчас их нет», — комментирует Оксана Дугина. «Также, вероятно, для того, чтобы поддержать молодость, Дэнс делает мезотерапию, биоревитализацию и, возможно, химические пилинги — однако об этом сложнее судить по фотографии», — добавляет специалист. Косметолог также уверена, что Лада прибегала к инъекциям филлеров в носогубную складку, скулы и губы.

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