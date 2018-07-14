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    Больше не «Ангелы Чарли»: 43-летняя Бэрримор показала, как они с 45-летней Диаз выглядят без макияжа

    14.07.2018
    Не так давно Камерон Диаз объявила о завершении карьеры в кино и окончательно превратилась в голливудскую домохозяйку. На днях близкая подруга знаменитости Дрю Бэрримор опубликовала в соцсети селфи с ней, чем очень обрадовала фанатов. Селебы показали, как выглядят в обычной жизни без мейкапа.
    • Дрю Бэрримор, Камерон Диаз
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      Дрю Бэрримор поделилась «честным» селфи с Камерон Диаз

    В 2015 году Камерон Диаз вышла замуж за гитариста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и с тех пор редко появляется на публике. Папарацци лишь изредка удается сфотографировать одну из самых привлекательных актрис нулевых, да и то в неприглядном виде. На днях в Сеть просочился новый снимок с Кэм, на котором она позировала со своей давней приятельницей Дрю Бэрримор. Собственно, Дрю и поделилась этим селфи с подписчиками в Инстаграме.

    Актрисы отважились сделать фото без макияжа. «Старые подруги. Без фильтров и мейкапа», — подписала кадр Бэрримор.

    За несколько часов фото набрала больше миллиона «лайков» и тысячи восторженных комментариев. Интернет-пользователи отметили, что звезды фильма «Ангелы Чарли» выглядят просто прекрасно. «Красавицы!», «Вам и не нужен никакой макияж», «Вот это и есть настоящая красота», «Прекрасны, не хватает только Люси», — написали фолловеры в комментариях к посту.

    Напомним, что культовая картина «Ангелы Чарли» с участием Диаз и Бэрримор вышла в 2000 году. С трудом верится, что с тех пор прошло уже почти 20 лет. Ждем воссоединения всех трех героинь!  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Getty Images
    Теги:

    Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Люси Лью, Бенджи Мэдден

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • А Люси Лью меж тем выглядит прекрасно, хоть и старше их

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