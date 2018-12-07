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    Не может остановиться: сын Елены Яковлевой сделал новый пирсинг на лице

    07.12.2018
    В Сети регулярно обсуждают внешность сына-неформала Елены Яковлевой. На днях 26-летний Денис Шальных сделал новый пирсинг на лице и продемонстрировал результат своим подписчикам. 

    Недавно сын Елены Яковлевой Денис Шальных шокировал своих подписчиков заявлением о том, что якобы был вынужден навсегда отказаться от интимной жизни из-за хирургической операции. В качестве доказательства молодой человек показал фото окровавленных ватных дисков. Однако это неожиданное признание оказалось самой обычной шуткой. В действительности Денис решил сделать еще один пирсинг лица. 

    Фото работы уже появилось в Инстаграме мастера. Однако далеко не все интернет-пользователи оценили внешний вид парня Шальных. 

    Сам Денис, по словам матери, тоже жалеет о некоторых из сделанных им татуировок. В одном из интервью Елена Яковлева говорила, что поначалу поддерживала желание сына выделиться из толпы и даже набила рисунок на спине, но вскоре увлечение Шальных вышло из-под контроля. «По сравнению с тем, что есть у Дениса, Тимати отдыхает», — уверяла актриса. Однако цена на выведение татуировки обычно куда выше, чем стоимость ее нанесения. Видимо, именно из-за этого молодой человека пока не торопится стирать рисунки со своего тела. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Денис Шальных

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