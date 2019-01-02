Молодится? 73-летний Евгений Петросян делает маски для лица

На днях 29-летняя Татьяна Брухунова подтвердила роман с 73-летним Евгением Петросяном. Судя по недавней фотографии юмориста в Инстаграме, он хочет соответствовать своей молодой возлюбленной.

1 2 3 4 5 Евгений Петросян предстал перед поклонниками в маске для лица

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян начал встречаться со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Об этом девушка рассказала в студии программы «Эксклюзив». По ее словам, отношения с юмористом начались уже после того, как его брак дал трещину.

Судя по всему, 73-летний Петросян старается соответствовать своей новой возлюбленной, которая младше его на 44 года.

На днях сатирик разместил фото на своей странице в Инстаграме, на котором позировал в маске для лица. «Утро. 1 января. Снеговик уже не тот», — пошутил Петросян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Поклонники юмориста пришли в восторг от его свежего снимка: «Вы как всегда оригинальны! Красавец!», «Молодец! Это прекрасно, что вы следите за собой», «Евгений, так держать! У вас молодая душа». Фолловеры также отметили, что в последнее время артист сильно изменился в лучшую сторону, и пожелали ему долгих и счастливых лет жизни.