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Екатерина Андреева рассказала, как сохраняет молодость кожи лица

Поклонники 57-летней Екатерины Андреевой не перестают поражаться, как молодо она выглядит. Недавно телеведущая раскрыла один из секретов красоты кожи лица. 

В свои 57 Екатерина Андреева выглядит на двадцать лет моложе. Телеведущая тщательно следит за своей внешностью и часто делится с поклонниками секретами красоты. Так, недавно она рассказала в своем микроблоге, как можно замедлить старение кожи лица.

По мнению Андреевой, в вопросе ухода за кожей лица важны не только процедуры у косметолога и правильный подбор средств, но и защита от негативного воздействия окружающей среды.

«Лицо и обветривается, и дождем поливается, и морозом сковывается», — объяснила телеведущая. Однако самый главный «враг» для кожи — это солнце. Екатерина советует пользоваться солнцезащитным кремом даже зимой и приводит в пример женщин Юго-Восточной Азии, которые круглый год ходят с зонтиками, чтобы защититься от УФ-лучей.  

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11 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Екатерина Андреева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем давать советы о том, чего нет. Пусть лучше дальше на дно Байкала с факелами опускается.

  • Не важно

    Зачем давать советы о том, чего нет. Пусть лучше дальше на дно Байкала с факелами опускается.

    Так она фотошопом сохраняет

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