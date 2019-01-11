Екатерина Андреева рассказала, как сохраняет молодость кожи лица

Поклонники 57-летней Екатерины Андреевой не перестают поражаться, как молодо она выглядит. Недавно телеведущая раскрыла один из секретов красоты кожи лица.

1 2 3 4 5 Екатерина Андреева рассказала, как сохранить молодость кожи лица

В свои 57 Екатерина Андреева выглядит на двадцать лет моложе. Телеведущая тщательно следит за своей внешностью и часто делится с поклонниками секретами красоты. Так, недавно она рассказала в своем микроблоге, как можно замедлить старение кожи лица.

По мнению Андреевой, в вопросе ухода за кожей лица важны не только процедуры у косметолога и правильный подбор средств, но и защита от негативного воздействия окружающей среды.

«Лицо и обветривается, и дождем поливается, и морозом сковывается», — объяснила телеведущая. Однако самый главный «враг» для кожи — это солнце. Екатерина советует пользоваться солнцезащитным кремом даже зимой и приводит в пример женщин Юго-Восточной Азии, которые круглый год ходят с зонтиками, чтобы защититься от УФ-лучей.