Дима Билан сбрил бороду и стал похож на старшеклассника

На днях 37-летний Дима Билан опубликовал на своей странице в Инстаграме фото, на котором подписчики с трудом смогли его узнать. Певец в одночасье избавился от растительности на лице и стал выглядеть на несколько лет моложе.

1 2 3 4 5 Дима Билан сбрил свою фирменную бородку

Дима Билан редко экспериментирует со своей внешностью. Однако на днях исполнитель все же решился на перемены. На своей странице в Инстаграме он опубликовал фото, на котором предстал без своей фирменной бородки!

Поклонники Билана не сразу узнали в гладковыбритом мужчине своего любимого артиста.

За час публикация набрала почти две тысячи комментариев. Подписчики 37-летнего артиста отметили, что он выглядит гораздо моложе своих лет. «Сразу минус 15 лет! Юный мальчик!», «Помолодел как. Очень идет без бороды», «Я вас даже не узнала! Юноша, сколько вам лет?» — восхитились фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).



А что о новом фото Димы Билана думаете вы?

