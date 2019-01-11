Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дима Билан сбрил бороду и стал похож на старшеклассника

На днях 37-летний Дима Билан опубликовал на своей странице в Инстаграме фото, на котором подписчики с трудом смогли его узнать. Певец в одночасье избавился от растительности на лице и стал выглядеть на несколько лет моложе. 

Дима Билан редко экспериментирует со своей внешностью. Однако на днях исполнитель все же решился на перемены. На своей странице в Инстаграме он опубликовал фото, на котором предстал без своей фирменной бородки! 

Поклонники Билана не сразу узнали в гладковыбритом мужчине своего любимого артиста.

За час публикация набрала почти две тысячи комментариев. Подписчики 37-летнего артиста отметили, что он выглядит гораздо моложе своих лет. «Сразу минус 15 лет! Юный мальчик!», «Помолодел как. Очень идет без бороды», «Я вас даже не узнала! Юноша, сколько вам лет?» — восхитились фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены)

А что о новом фото Димы Билана думаете вы?

Перейти к обсуждению 1


11 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Дима Билан

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Хорошо выглядит Димка! Здоровья тебе!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: красота

Все темы: 13 898

Новое за сегодня

18 новых тем

Популярное за сегодня

16 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.